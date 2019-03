Goldstajn na udaru kritike zbog Jasenovca i Blajburga

ZAGREB – Zbog izjave da Jasenovac i Blajburg nisu isto, da je Jasenovac zločin genocida, a Blajburg samo zločin, ugledni hrvatski istoričar Ivo Goldštajn našao se na udaru kritike profesora dr Matka Marušića, koji je to nazvao nezamislivim rasizmom i zatražio njegovu javnu osudu.

„Jasenovac i Blajbrug nisu isto. Jasenovac je zločin genocida, i ratni zločin, i zločin protiv čovečnosti. Blajburg je u jednom delu zločin i zločin protiv čovečnosti, to nije isto. Ne možemo govoriti – sve su žrtve iste, to je neprihvatljivo“, rekao je Goldštajn.

Goldštaj je, gostujući na HRT-u rekao, između ostalog, da kada se nema jasna slika o istoriji, teško se može napraviti inventura i zuzeti pozicija u sadašnjosti, pa je i svaka projekcija budućeg razvoja nemoguća.

Ocenio je i da danas u Hrvatskoj nije teško samo suočavanje s prošlošću, već da postoji i problem današnjice, kako je rekao, problem prihvatanja i uvažavanja drugog i drukčijeg.

“Kultura koja je proustaška u vreme današnjice je antiglobalistička, nesnošljiva, netolerantna, antimigrantska i anti svih, i onemogućava Hrvatsku i Hrvate da funkcioniraju kao narod među narodima. Ne radi se samo o političkim strankama, već o raširenoj kulturi sećanja koja je neprihvatljiva, ne fokusira se samo unutar ekstremističkih stranaka nego i unutar šireg političkog života, uključujući i vladajuću stranku”, naveo je Goldštajn.

Prema njegovom mišljenju percepcija o prošlosti u kojoj su ustaše dobri i pozitivni dobila je u zamah 2015., 2016. i ako sada ne možemo zajednički da održavamo komemoraciju žrtvama, to pokazuje ne samo da imamo problema s kulturom sećanja nego cela kultura i društvo ne funkcionišu.

Smatra da vlada i državna politika moraju napraviti pomake prema tome jer ne može se na isti način obavljati komemoracija u Jasenovcu i Blajburgu.

Fascinira ga, kaže, na koji način mnogi učesnici te rasprave jako malo ili nimalo ne znaju o tim istorijskim činjenicama koje su se dogodili u Jasenovcu, na Blaburgu i na Križnom putu. “To je slojevit događaj i ako želite politički da delujete, ako želite izneti politički stav koji bi mogao da funkcioniše u tom političkom prostoru, morate znati barem u globalu što se dogodilo”, rekao je Goldštajn.

Marušić, pak, smatra da je Goldstein izjavio stvari koje su do sada bile nezamislive u glavama svih ljudi na svetu, koje niko nikad nije izgovorio i koje traže jasnu osudu, javnu, stručnu, ljudskopravnu i političku.

Za Marušića je neprihvatljivo da se ne može govoriti da su sve žrte isto i pita u čemu je razlika između žrtava Jasenovca i Blajburga.

Prvo, kade se za oba ta strašna mesta kaže „žrtve“ misli se na nevine ljude, koji ništa nisu skrivili, ni po današnjem niti po ondašnjem pravu i zakonima. To što je na Blajburgu među pola miliona ljudi bilo i ustaša koji su počinili zločine ne znači da nevini nisu bili sasvim nevini, smatra Marušić.

„Zar Goldštaj hoće da kaže da je smrt devojaka u Hudoj Jami manje vredna, manje tragična negoli smrt Ane Frank“, zapitao je Marušić.

On pita i po kojem to pravu, kojemu moralu, ratnom običaju ili ičemu znanom a da nije osuđeno, ubijanje bez suđenja nije zloči.

„Želi li Goldštaj osvetu uvesti kao razlog ubijanja? Kud će nas onda to sve odvesti, koju ćemo istoriju učiti, koje pravo, koju sociologiju“, pita takođe Marušić, koji smatra da to što je to što govori Goldštajn čisti je rasizam, jer su se nevine žrtve Jasenovca i Blajburga razlikovale samo po nacionalnosti i vjeri.

U Jasenovcu su, kaže, ubijani i Hrvati, a na Blajburgu i Jevreji i Srbi.

„I druge strašne stvari govori Ivo Goldštajn i hrvatska vlada, narod i svi pojedinačno na koje se njegovo ružno govorenje odnosi trebalo bi prema tim ružnim govorenjima zauzeti stav i javno im se usprotiviti“, pozvao je Marušić.

Smatra da bi isto trebalo da urade i sva nevladina udruženja posvećena ljudskim pravima i miru.

A budući da je, kako kaže, Goldštajn neoprostivo preterao, ovde od svih tih udružena tražim da se o njegovim rečima izjasne, da ih osude – kao da su došle iz usta bilo kojega drugoga čoveka.

„Njega (Goldštajna) možda treba i strože osuditi, jer je istoričar i i učen čovjk, koji bi morao paziti šta govori i koga i zašto vređa. Jer on ne vređa neke neznane siromahe u nekoj neznanoj krčmi, nego hrvatski narod, hrvatsku Crkvu i hrvatsku vladu“, naveo je Marušić.

(Tanjug)