Grad Beograd predlaže olakšice za kupovinu prvog stana

Narodna banka Srbije donela je odluku kojom je ljudima koji kupuju prvi stan smanjeno obavezno učešće za stambene kredite sa dvadeset na deset odsto.

Odluka NBS, kojom je ljudima koji kupuju prvi stan, smanjeno obavezno učešće za stambene kredite sa dvadeset na deset odsto, praktično znači da kupci prvog stana neće imati učešće pri kupovini stana jer njima PDV, odnosno porez koji iznosi 10 odsto vraća država, navodi za RTS zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Goran Vesić je gostujući u Beogradskoj hronici naveo da je ova odluka usmerena na to da olakša građanima rešavanje stambenog pitanja putem kredita.

„Grad Beograd i Privredna komora Srbije zajedno su predložili olakšice Vladi Srbije kako bi se omogućilo građanima da lakše dođu do prvog stana i kako bi se pospešila prodaja stanova i pomogla stanogradnja odnosno građevinarstvo kao najvažnija industrijska grana“, objašnjava Vesić.

Dodaje da su Vladi predložili još neke mere.

„Da se onaj deo koji se ne oporezuje prilikom kupovine prvog stana za koji postoji povraćaj PDV-a podigne sa 40 na 60 kvadrata, jer smatramo da je 60 kvadrata ipak neki minimum kada neko ima porodicu. Pored toga tražili smo da se bankama omogući da kreditiraju stambenu izgradnju već sa 50 odsto izgrađenosti umesto sa 80 odsto, kako je sada jer bi onda lakše i brže ljudi dobijali kredite“, objašnjava zamenik gradonačelnika.

Dodaje, da su Grad Beograd i Privredna komora Srbije, pre nego što su uputili ovaj predlog, održali sastanke sa najvećim investitorima koji ulažu u stambenu gradnju u Beogradu, kao i sa bankama.

„Grad Beograd je do 31. maja izdao građevinske i lokacijske dozvole za skoro 550.000 kvadrata. Sada je najvažnije da se ljudima koji kupuju prvi stan, koji su na početku radne karijere i stvaraju porodice omogući da lakše dođu do prvog stana. Njima će to pomoći i pri njihovoj odluci da ostanu u svojoj zemlji“, objašnjava Vesić.

(RTS)

