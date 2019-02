Humanitarna akcija beogradskih oftalmologa u Štrpcu

ŠTRPCE – U saradnji Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Beogradskog oftlamološkog centra, danas je u Štrpcu organizovan specijalistički očni pregled za žitelje najjužnije srpske enklave i okolnih sela, a najugroženiji pacijenti će biti besplatno operisani u Beogradu na toj renomiranoj klinici.

Zamenik direktora Kancelarije za KiM Željko Jović rekao je novinarima da je u proteklom periodu jedan od prioriteta Kancelarije bio posvećeni rad na maksimalnom unapređenju sistema zdravstene zaštite u južnoj pokrajini.

Prema njegovim rečima, sa Ministarstvom zdravlja dogovorene su konkretne radnje i aktivnosti koje će omogućiti nova zapošljavanja u zdravstvenom sistemu, čime će se omogućiti da mladi i školovani ljudi ostanu na Kosovu i Metohiji.

„Pored toga, uvek raduje i hrabri dobra volja pojedinaca i institucija koji humanitarnim radom i akcijama ovog tipa pokušavaju da pomognu“, rekao je Jović.

Doktor Vladimir Petrović podsetio je da specijalisti Beogradskog oftalmološkog centra četvrtu godinu zaredom dolaze u srpske enklave na KiM, i da su do sada pregledali i operisali veliki broj naših sunarodnika.

„Pregledamo najugroženije ljude kada je oftalmološka patologija u pitanju i sve kojima možemo da pomognemo dovodimo za Beograd, uz veliku asistenciju Kancelarije za KiM“, rekao je Petrović.

On kaže da je impresioniran funkcionisanjem Doma zdravlja u Štrpcu, ocenivši da je to verovatno najbolje organizovan zdravstveni centar u srpskim enklavama na KiM u kojima su lekari Beogradskog oftamološkog centra do sada boravili.

Pregledani pacijenti izrazili su veliko zadovoljstvo zbog činjenice da su imali priliku da specijalistički oftalmološki pregled obave kod dokazanih stručnjaka iz Beograda, i da nisu morali da idu u Gračanicu ili centralnu Srbiju.

(Tanjug)