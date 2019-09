Institut IFIMES: Građani Kosova žele promene, ali teško do nove vlasti posle izbora

Građani Kosova žele političke promene – zaključak je slovenačkog Instituta IFIMES u analizi pred prevremene izbore 6. oktobra na Kosovu, piše gazetaexpress.com.

Institut predviđa da će to biti najneizvesniji izbori na Kosovu, ali kaže da za nekoga to može doneti sreću, „ali za mnoge će to možda biti srećno“, prenosi IFIMES.

IFIMES predviđa poteškoće u formiranju nove izvršne vlasti, jer kažu da su optužbe i protivoptužbe među strankama postale preoštre u predizbornoj kampanji.

„Do sada su glavne stranke razmenile ozbiljne optužbe, zbog čega je gotovo nemoguće formirati koaliciju nakon izbora“, kaže se u analizi.

U analizi je naglasak na problemima s biračkim spiskovima, što je problem koji prati Kosovo svaki put kada se održavaju izbori.

„Kosovo je jedna od zemalja u regionu (zajedno sa Severnom Makedonijom) koja ima probleme sa konačnim biračkim spiskom koji je nepouzdan, jer je nelogično da Kosovo ima više glasača od broja građana“, kaže se u analizi.

Građani Kosova su razočarani jer političari nisu održali svoja obećanja i i dalje su izolovani, bez liberalizacije viza za zemlje EU, piše u analizi slovenačkog instituta.

Po IFIMES-u, „Kosovo je u stalnoj političkoj krizi, stvaranje krize je politički koncept i način za opstanak trenutnih političkih struktura na vlasti“.

Taj institut upozorava na visok stepen nepotizma i stagnacije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Kosovu, a ukazuje i na način privatizacije javnog bogatstva Kosova.

(Beta)