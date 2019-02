IT sektor postaje – vodeća grana u srpskoj privredi

Direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović istakao je da je Srbija sada prepoznatljiva po izvozu IT proizvoda i softvera, te da je po tome ovaj privredni segment danas premašio poljoprivredu.

„Izvoz IKT sektora prošle godine za samo 11 meseci je prešao milijardu evra“, istakao je Jovanović u izjavi za Tanjug.

Prema njegovim rečima, IT sektor se prožima kroz svaki segment i bez razvoja IT ne može da se razvije ni jedan drugi segment, uključujući poljoprivredu

„IT je našao svoje mesto u svim granama domaće privrede“, kazao je Jovanović.

Tokom tribine na temu “Ulaganje u budućnost Srbije kroz znanje”, koja je održana u Domu omladine, govorilo se o IT tehnologijama i razvojnom putu start-upova u Beogradu.

Reč je bila o tome na koji način da se dođe do subvencionisanja IT ideja, kreditiranja inovacija i ostalih programa podrške ovom sektoru kako u Beogradu, tako i u celoj Srbiji. Jovanović je podsetio da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, te da se ona zasniva na nekoliko stubova a to je reforma javne uprave, reforma sistema prosvete, razvoj IKT sektora i razvoj infrastructure koja je, kako on ističe, neophodna za razvoj digitalizacije.

On je istakao da Vlada Srbije radi na promeni okruženja, zameni školskih kreda i tabli tabletima i digitalnim udzbenicima, kako bismo, kako kaže, zadržali mlade, koji bi ulagali u sebe i budućnost svoje države.

Takođe je govorio o aktivnostima prekvalifikacije koje sprovodi Vlada Republike Srbije, a na kojima zainteresovani mogu da se kvalifikuju kroz relativno kratke kurseve od šest do devet meseci i da steknu IT znanja kako bi postali IT junior eksperti.

“Preko 35 odsto njih koji je učestvovalo na ovim prekvalilfikacijama već je našlo posao u IT sektoru”, zaključio je Jovanović.

Član gradskog veća Dragomir Petronijević je istakao je vlada ulaže u IT sektor i moderne tehnologije pre svega s ciljem da se olakša život građanima. “Cilj je da se birokratija smanjuje i da se manje ide na šaltere. Naši najmlađi treba da iskoriste svoja znanja i kroz finansijsku podršku države kreiraju sebi nova radna mesta. U naučno tehnološkom parku samo dve firme su ove godine zaradile 20 miliona evra, dok u prošloj 16,4 miliona evra”, precizirao je Petronijević za Tanjug.

Nikola Krstić iz startup preduzeća u Naučno tehnološkom parku u Beogradu kaže da su Tehnološki park u Beogradu i finansijska pomoć grada Beograda bili prekretnica u razvoju njegovog biznisa.

“Tehnološki park je pravo mesto za inovativne biznise, dok proizvod ‘rukavica za slepe’, koju pripremamo i koja je u finalnoj fazi, ne postoji u svetu i upravo zato sada radimo na zaštitu ovog patenta”, ističe Krstić u izjavi Tanjugu.

Petronijević je inače najavio takmičenje za „Najbolju žensku inovacionu ideju“ čiji je nagradni fond u vrednosti od pet miliona dinara.

Ovaj konkurs će, kako je rekao Tanjugu, biti otvoren od ponedeljka, a uslovi za apliciranje će biti dostupni na sajtu grada Beograda.

Takođe zainteresovani za ulaganja, kredite i subvencije u IT sektoru i inovacionim tehnologijama mogu da prate obuke „Znanjem do cilja“, kao i otvorene konkurse na sajtu www. znanjemdocilja.rs.

(Tanjug)