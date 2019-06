BEOGRAD – Zbog radova biće zauzet i raskopan deo kolovoza u Brankovoj ulici kod raskrsnice s Pop Lukinom ulicom, saopštio je danas beogradski Sekretarijat za saobraćaj.

Kako se navodi u saopštenju, doći će do izmene režima saobraćaja tokom noći od 21. juna u 22.00 do 22. juna u 6.00, kao i od 22. juna u 22.00 do 23. juna u 15.00.

Iz Sekretarijata apeluju na vozače da prate i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

(Tanjug)