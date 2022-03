Izmena trase linije 44 zbog snimanja filma „Bauk“

BEOGRAD – U Beogradu će zbog snimanja filma „Bauk“ biti izmenjena trasa linije javnog prevoza broj 44, saopštio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Kako se navodi, zbog snimanja tog filma danas od 18 sati do jedan sat posle ponoći i sutra, 1. aprila, od 18 sati do jedan sat iza ponoći doći će do potpune obustave saobraćaja u ulici Žorža Klemansoa, na delu od Venizelosove do Dunavske ulice.

Tokom snimanja, vozila sa linije 44 će u smeru ka Dunav stanici saobraćati ulicama Francuska, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška, Dunavska, Žorža Klemansoa i dalje redovnom trasom.

U smeru ka Trgu republike saobraćaće ulicama Žorža Klemansoa, Dunavska, Dubrovačka, Cara Dušana, Francuska i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta javnog gradskog prevoza.

(Tanjug)

