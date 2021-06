Jelena Obućina: Ovu vlast održavaju mediji koji obmanjuju narod

Urednica Njuzmaks Adrie Jelena Obućina izjavila je danas da je medijska scena u Srbiji podeljena na isti na čin kao što je i Srbija postala duboko podeljeno društvo.

Obućina je u intervjuu agenciji Beta kazala da su na jednoj strani vlast i velika većina medija i novinara koji rade za vlast, a na drugoj strani je jedan manji broj novinara koji su ostali da rade za razum i u interesu naroda i države.

„Nažalost, samo novinari nerežimskih medija ukazuju na laži, propuste i obmane predstavnika vlasti, kao i na nekontrolisano trošenje novca poreskih obveznika“, rekla je Obućina.

Na pitanje da li je pravo novinarstvo u Srbiji postalo nepoželjno i nebezbedno, urednica Njuzmaks Adrie je kazala da se normalnom novinarstvu pridaje epitet hrabrosti zato što su istraživački novinari konstantno na meti najviših predstavnika vladajuće garniture.

„Novinarstvo je postalo nepoželjno zato što bi aktuelna vlast pored pet televizija s nacionalnom frekvencijom i bezbroj lokalnih medija, želela da kontroliše i ovo malo redakcija koje rade za interes gradjana“, objasnila je Obućina.

Upitana zašto vlast teži da ima enormnu moć nad medijima, ona je navela da su kontrolisani mediji jedina, najveća i najsnažnija poluga vlasti.

„Sa slobodnim medijima ova vlast ne bi mogla da opstane. Samo zahvaljujući apsolutnoj kontroli nad velikom većinom medija, Aleksandar Vučić i njegova garnutura opstaju na vlasti. Bez strogo kontrolisanih medija, koji obmanjuju narod, njihov opstanak na vlasti bi bio upitan, odnosno pad bi bio vrlo izvestan“, naglasila je Obućina.

Dodala je da sumnja da će uoči predstojećih izbora mediji biti otvoreni za druge političke opcije.

„Opozicija ima pravo da insistira na svom znatno većem prisustvu na RTS-u, ali prave slobode medija neće biti dok novinari ne počnu da rade svoj posao bez uticaja bilo koje političke stranke“, kazala je ona.

Obućina je istakla da je obaveza svakog medija, a posebno RTS-a, da nepristrasno i pravovremeno informiše gradjane o svim važnim temama.

„Nije Aleksandar Obradović iz Krušika politička priča, ali ga nismo videli u provladinim medijima. Ako smo ga i videli, bio je optužen, a nije bio podržan kao uzbunjivač. Ona nesretna naplatna rampa ili razgovor s ocem nastradalog radnika iz Lučana, takodje nisu političke priče, ali ipak nisu na pravi i objektivan način predstavljene u medijima pod kontrolom režima“, naglasila je novinarka.

Na pitanje kako komentariše činjenicu da od preko 2.500 registrovanih medija samo 20 nije pod apsolutnom kontrolom vlasti, Obućina je rekla da je cilj vlasti da sve medije uguši.

„Problem je i to što medju pojedinim novinarima postoji sklonost da za odredjenu apanažu pristanu da budu sluge vlasti i da šire laži“, kazala je ona.

Po njenim rečima, svrha postojanja skoro 2.500 provladinih medija je fingiranje disperzije medijskog prostora:

„Vlast pokušava da obmane javnost da nema uticaja na uredjivačku politiku i da je medijska scena šarolika, što apsolutno nije tačno“.

„Ova vlast nastoji da potpuno uguši sve profesionalne medije – od onih u unutrašnjosti pa sve do Junajted grupe. Njihov interes ja da kontrolišu sve informacije koje mogu doći do gradjana jer je to njihova poluga moći i način vladanja“, istakla je Obućina.

Naglasila je da je obaveza svih poštenih i profesionalnih novinara da se suprotstave gušenju slobodnog objavljivanja tačnih i proverenih informacija.

Upitana zašto vlast finansira medije koji ne poštuju kodeks i etiku, a promovišu nasilje, bludničenje i primitivizam, Obućina je kazala da mediji koji krše etiku, zapravo rade za vlast.

„Prorežimski tabloidi su samo prošle godine objavili na naslovnim stranama više stotina lažnih informacija. Pored toga, oni u svakom broju rade na zaglupljivanju naroda kroz forsiranje sramnih rijaliti programa i raznih stupidnosti. Da vlastima nije cilj dezinformisanje i zaglupljivanje naroda, oni ne bi finansirali tabloide“, ocenila je novinarka.

Jelena Obućina je dobitnica nagrade „Stanislav Staša Marnković“ za 2021. godinu, koju dodeljuje dnevni list „Danas“.

„Autorskim pristupom kao i stilski osobenim nastupom, Obućina je sa svojim kolegama stvorila vrhunsku informativnu emisiju „Pregled dana“ koja pomera standarde u domaćem novinarstvu. Emisija koju uredjuje i vodi pleni relevantnošću i aktuelnošću sadržaja i ležernom duhovitošću kojom je stilski boji“, navedeno je u obrazloženju žirija.

Kako je istaknuto, uvodnici Jelene Obućine su suptilne analize, dijagnoze dogadjaja i pojava, svojevrsni satirični eseji koje prenose mnogi mediji.

(Beta)

