JKP „Parking servis“ uključen u saniranje posledica nevremena

BEOGRAD – Veliko nevreme koje je tokom popodneva zahvatilo Beograd izazvalo je mnogo problema pa su ekipe praktično svih gradskih preduzeća na terenu.

Direktor JKP „Parking servis“ Andrija Čupković, izjavio je da su svi raspoloživi ljudi ovog preduzeća, iz sektora održavanja, uveliko na terenu, preneo je Beoinfo.

Došlo je do ispadanja cevi u garažama zbog velike količine vode koju kanalizacija ne može da primi. Pokušavamo da odstranimo problem po problem, imamo poteškoća, ali rešavamo. Na terenu je oko 30 ljudi iz održavanja i IT sektora, a zbog velike količine vode dolazi do prekida u snabdevanju električnom energijom i uključuju se agregati. Nastavljamo da radimo i otklanjamo probleme, rekao je Čupković.

(Tanjug)