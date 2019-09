BEOGRAD – U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, samo posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblacnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a narednih dana temperatura će biti u padu.

Vetar slab i umeren, jugoistocni, krajem dana i uvece na severu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od 10 C na jugoistoku do 20 C na severu, a najviša dnevna od 31 C do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

