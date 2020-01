Junajted grupa: Neuspeh pregovora sa Telekomom pojačava medijski mrak u Srbiji i sprečava …

Junajted (United) grupa je saopštila da Telekom Srbija obmanjuje svoje korisnike za razloge isključenja njenog programa koje su emitovali do 17. januara.

„Neistinama obmanjuju i gradjane Srbije, pokušavajući da za neuspeh pregovora i ukidanje programa Juanjted medija (United Medie) okrive kompaniju koja je svakako imala interes da njene kanale vidi što veći broj korisnika“, navodi se u saopštenju.

Kako je objašnjeno, Junajted je Telekomu dao ponudu da svaki njihov korisnik može da gleda televiziju N1, koja je, kako je istaknuto, od opšteg interesa.

„Svi naši kvalitetni programi ponudjeni su po istim cenama koje su važile i prethodnih godina kao deo ugovora sa Radijus Vektorom i Kopernikusom. Od te naše ponude, da televiziju N1 još više približimo svim gradjanima Srbije kao jedan nezavistan i kredibilan program, iz Telekoma počinju sa manipulacijama, zbog kojih danas u svim medijima bliskim vlasti, krivicu za neuspeh pregovora prebacuju na Junajted grupu, iznoseći pritom potpune neistine. To se uostalom moglo i očekivati od kompanije koja se sakrila iza fantomske firme Supernova koja ne postoji, verujući izgleda da ćemo potpisati ugovor rizikujući način njegove primene i moguću zloupotrebu“, navela je Junajted grupa.

Ova grupa dodaje da je već dugo kao jedan od najvećih investitora u Srbiji izložena neravnopravnoj tržišnoj utakmici, jer je „predstavnici izvršne vlasti diskriminišu na svakom koraku i onemogućavaju joj slobodan rad“.

„Razumeli smo da protivzakonito žele da daju podršku svom miljeniku Telekomu, ali nismo očekivali da će se progon dogadjati svakodnevno“, navode iz te kompanije u čijem vlasništvu su SBB, Telemach, N1 i Nova S.

Kako je istaknuto, „kompaniji SBB onemogućava se već dugo da postavlja optičke kablove i širi mrežu, a upravo time se diskriminišu i gradjani Srbije koji nemaju mogućnost da slobodno biraju kablovskog operatora“.

„Uz činjenicu da je 300.000 porodica u Srbiji u poslednjih 50 dana, zbog odluka dva državna operatora, ostalo bez programa N1, jasno je da su pregovori bili lažni sa ciljem da se dogovor ne postigne“, ukazala je Junajted grupa i dodala da „državni Telekom preko netransparentno kupljenih operatora po Srbiji, ima cilj koji je danas jasniji i vidljiviji svakom gradjaninu, da uskraćuje programe koji im nisu po volji i time pojača medijski mrak u godini izbora“.

Junajted grupa smatra da joj je očigledno „namenjen scenario potpunog onemogućavanja razvoja, od postavljanja kablova, do sprečavanja slobodnog pristupa gradjanima širom Srbije“.

„Da postoji šansa za slobodno poslovanje bez diskriminacije i poštena tržišna utakmica to bi podrazumevalo i da nam se ne blokira ulazak na tržište mobilne telefonije što se već godinama čini“, navela je u saopštenju ta kompanija ističuči da se, dok se njoj nezakonito sprečava razvoj, „Telekom Srbija razvija državnim novcem kupujući operatore na netransparentan način“.

Najavljeno je da će se Junajted grupa u interesu gradjana Srbije i dalje truditi da ih istinito informiše i pružimo im najbolji mogući kvalitet usluga gde god je to moguće i gde ih „država nezakonitim odlukama u tome ne sprečava“, a njeni kanali se mogu pratiti odabirom SBB paketa ili TOTAL TV, kao i preko platforme EON, bilo gde u Srbiji bez ugovorne obaveze.

Kablovski operator Supernova saopštio je ranije da nije postigao dogovor sa kompanijom Junajted medija o emitovanju nekoliko televizijskih kanala, medju kojima je i informativni kanal N1, jer je njena ponuda za sve kablovske operatere koji posluju pod njenim brendom bila višestruko nepovoljnija od uslova koje su da sada imali operateri Radijus Vektor i Kopernikus tehnolodži (Technology).

Supernova je brend nastao spajanjem kablovskih operatora Kopernikus, Radijus vektor i AVcom i od aprila prošle godine su u sastavu Telekom Srbija grupe.

(Beta)