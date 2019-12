Kesić: Mediji nas održavaju u zombiranom stanju oguglanosti

Mediji u Srbiji gradjane održavaju u „zombiranom stanju oguglanosti“, koje odgovara aktuelnom režimu, jer je takvim biračkim telom lako manipulisati, izjavio je danas televizijski voditelj i satiričar Zoran Kesić.

Kesić je u intervjuu za elektronski bilten Ujedinjenog granskog sindikata „Nezavisnost“, rekao da mediji svakodnevno plasiraju „nepojmljivu količinu laži, izvrtanja istine, poluistina i tema čiji je jedini zadatak da gradjanima skrenu pažnju, da ih zbune i da im zamažu oči“.

On je objasnio da su ljudi u Srbiji već navikli na „državne udare, haose, ubijanje predsednika“ na svakih mesec dana.

„Nije nam više čudno kad nas najmoćniji ljudi u zemlji gledaju u oči i lažu. Uradili su to nebrojeno puta. Prvih dva, tri puta, deset puta… možda se i čudiš. Posle se čudiš ako im se omakne da kažu istinu. Oguglali je reč koja me podseća na zombije. Neosetljivi su. Kao živi, a nisu živi. Otkineš mu ruku, nogu… on i dalje tumara i stenje aaaaaaa“, ocenio je voditelj popularne emisije „24 minuta sa Zoranom Kesićem“.

Prema njegovim rečima, gradjani Srbije utehu pronalaze u retkim slobodnim medijima i ličnim oazama prijatelja, sličnomišljenika, porodice.

„U tim oazama kao da je sve u redu, normalno i istinito. A onda vidiš Sarapu. A onda vidiš Marića. A onda vidiš Vučićevića, Krla, vidiš čitavu bulumentu novinara, urednika, vlasnika medija, čiji je jedini zadatak da obezbede opstanak vladajućih guzica u foteljama i opstanak sebe u tim istim guzicama. Vidiš šta je vladajući ukus u muzici, arhitekturi, na televiziji… Vidiš da kič poluljudi na vlasti koriste kič polusvet u medijima da narodu podvale svoju kič estetiku, svoj kič humor, svoje kič životne stavove“, kazao je Kesić.

Sa druge strane, Kesić je dodao da bi i pored te masovne hipnoze, gradjani vrlo brzo shvatili koga od pripadnika aktuelne vlasti pod hitno treba sudski procesuirati i „strpati u aps“.

„To bi mediji mogli da učine. Da prikažu pravu sliku. Ne navijačku, ne naginjuću na ovu ili onu stranu. Samo da građanin bude svestan istine. Jer sada, apsolutno sam siguran, većina stanovnika Srbije nema informaciju o strašnim aferama ove vlasti. Dakle istina. Ni manje, ni više. Pa onda sa tom istinom nek građanin vidi šta će.

Kako je kazao, narodu „još uvek nije dovoljno loše“, da bi masovno zavapio protiv nepravde, korupcije, prevare i laži.

Kesić je rekao da je celokupno društvo „zajedno dozvolilo“ da se ustali odnos – funkcioner je gore, a svi ostali dole.

„Ako ga ne daj bože nešto pitas što mu se ne dopada, rizikuješ da budeš okarakterisan kao izdajnik, strani plaćenik, sluga tajkuna itd… Nisu baš svi novinari spremni da budu na takav način javno prokazani i zato se i oni drže neke sigurne zone. O, kako će biti zabavno kada jednog dana sve počne da se ruši. Kada jedan za drugim kao domine počnu da padaju ormani svih ovih na vlasti, a u svakom ormanu po neki kostur“, reka oje Kesić.

Dodao je da emisija „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ jedini pritisak trpi od publike, što u teškoj medijskoj situaciji koju svakodnevno u vidu pritisaka i pretnji osećaju mnoge nezavisne redakcije i mediji, predstvalja veliko postignuće.

„I naravno da se tu pojavljuje i sumnja u našu iskrenost, ostavlja se mogućnost da smo u nekakvom dosluhu, ne znam doduše tačno sa kim. I vredja me to. Ne mene lično, vredja ono što naša redakcija ima već šest godina. A to su iskrenost i čistoća. Svi do jednog ćemo se sa ponosom i žarom u staračkim okicama jednoga dana sećati ovih godina. Ne dam da trunka sumnje padne na onu našu šolju“, kazao je Kesić.

(Beta)