Kiša u celoj Srbiji, ponegde i sneg, najviša temperatura 10 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito. Pre podne na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina.

Obilnije padavine se očekuju ujutru na istoku i jugoistoku, kao i u Banatu. Na visokim planinama sneg.

Vetar će biti umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 C, najviša od 10 do 16 C, saopštio Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu oblačno sa kišom, hladno i vetrovito. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina.

Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 7 C, najviša oko 10 C.

U sredu suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje. Od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno s kišom, krajem perioda suvo.

Do vikenda temperatura oko, a zatim ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.