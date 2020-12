Krizni štab doneo nove mere

Krizni štab doneo je danas odluku da će za predstojeći vikend radno vreme svih objekata biti do 20 sati, saznaju mediji nezvanično iz Vlade Srbije.

Tako je promenjena odluka da tržni centri, ugostiteljski i uslužni objekti ne rade za vikend, odlučeno je danas na sednici Kriznog štaba, koja je završena u rekordno kratkom roku.

O merama za Novu godinu Krzni štab će odlučivati početkom sledeće nedelje.

Članovi se nisu obratili novinarima nakon zasedanja štaba, nego će to učiniti na konferenciji koja je zakazana za danas u 15 sati.

Ove nedelje, tržni centri i uslužne delatnosti radili su do 20 časova. Ova mera oročena je na pet dana – odnosno do danas. Odluke Kriznog štaba, koje je potom potvrdila i vlada, predviđaju da kafići i restorani rade bez muzike. Na prethodnoj sednici Kriznog štaba, održanoj u ponedeljak, nije bilo reči o merama koje će važiti za Novu godinu, a tada je najavljeno da će se o tome raspravljati u petak, to jest – danas.

