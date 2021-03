Kvar na toplani Cerak, neki potrošači bez grejanja

BEOGRAD – Zbog radova na saniranju kvara na delu magistralnog toplovoda na distributivnom grejnom području toplane „Cerak“, koji se desio u Ulici patrijarha Joanikija 2a (okretnica autobusa na Vidikovcu), bez grejanja će od 9.00 časova biti potrošači u pomenutoj ulici, kao i korisnici na Labudovom i Petlovom brdu, saopštile su Beogradske elektrane.

Bez grejanja će biti potrošači u sledećim ulicama: Sretena Mladenovića Mike od 1a do do 54, Patrijarha Joanikija od 2 do 20a, Gočka od 40 do 59a, Oplenačka 40, Mome Stanojlovića 9, Jedanaeste Krajiške divizije od 27 do 71, Serdar Janka Vukotića 2 do 32, Ljubomira Ivkovića Šuce 6, 18 i 22, Rasinska 9 i 10, Petra Jovanovića 5, Mrakovačka 25, 37, 41 i 45, Čajnička 11 i 30, Sedamnaestog oktobra 46, 48 i 51g.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvar bude popravljen u najkraćem mogućem roku, a očekuje se da će potrošači u navedenim ulicama grejanje dobiti danas u večernjim satima.

(Tanjug)

