Laboratorija za genetska ispitivanja otvorena na niškoj kardiohirurgiji

Na Klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra u Nišu danas je otvorena laboratorija sa aparatom „Real Time PCR“ koji se koristi za genetska ispitivanja, a otvaranju su prisustvovali i američki ambasador u Srbiji Entoni Godfri i predstavnici evropske Komande vojske SAD.

Laboratorija je nazvana „Daglas Dold“, po studentu medicine koji je bio američki šef Crvenog krsta u Srbiji u Prvom svetskom ratu.

Direktor Klinike za kardiohirurgiju Dragan Milić rekao je da je aparat koji se koristi za genetska ispitivanja vredan 100.000 evra i predstavlja donaciju američke vojske, Vlade i američkog naroda.

„Aparat „Real Time PCR“ značajno će poboljšati dijagnostičke kapacitete ne samo Klinike za kardiohirurgiju već i celokupnog Kliničkog centra. Na njemu ćemo raditi sva ispitivanja koja su vezana za trombofilije i kompletne tipizacije tkiva, kako zdravog koje se koristi za transplantacije, tako i bolesnog“, istakao je Milić.

On je kazao da novi aparat predstavlja drugu donaciju američke vojske Klinici za kardiohirugiju u poslednje dve godine.

„Juna prošle godine dobili smo opremu neophodnu za operacione sale vrednu preko 400.000 evra. Do sada je uz pomoć te opreme operisano 1.100 ljudi. Listu čekanja na operacije smanjili smo sa 250 do 300 ljudi na 50 do 60“, kazao je Milić.

Dodao je da zahvaljujući dobrim kadrovima i novoj opremi stopa smrtnosti kardiohirurških pacijenata na Klinici za kardiohirugiji iznosi svega 2,2 odsto, a ukupna smrtnost pacijenata je 1,97 odsto.

Kako je kazao Milić američka vojska već je odobrila projekat rekonstrukcije psihijatrijske bolnice u Toponici i ustanove „Mara“.

„U najavi je donacija opreme za laboratoriju na Medicinskom fakultetu koja će služiti za prenatalnu dijagnostiku i u toku je postupak odobrenja projekta digitalne mobilne angio-sale za našu kliniku. Sa tom opremom moći ćemo godišnje da „tretiramo“ oko 10.000 pacijenata“, naglasio je Milić.

On je istakao da su donacije dokaz prijateljstva američkog i srpskog naroda i podvukao da su Srbija i Sjedinjene Američke Države uvek bili saveznici.

