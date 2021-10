Marković i Adamović sa penzionerima u Barajevu

BEOGRAD – Povodom Međunarodnog dana starih, član Izvršnog odbora SNS Aleksandar Marković i poverenik Opštinskog odbora Barajevo Slobodan Adamović, danas su posetili penzionere u toj opštini i razgovarali sa njima, saopšteno je iz Gradskog odbora Beograd SNS.

“Činjenica je, a to i predsednik Vučić uvek naglašava, da su naši penzioneri ti koji su izgradili Srbiju i zato uvek treba sa posebnom pažnjom i zahvalnošću da brinemo o njima”, rekao je Marković.

Prema Markovićevim rečima, država brine o najstarijim sugrađanima svakodnevno, ne samo na današnji dan i to je ono što je važno.

“Predsednik Vučić je najavio da će početkom 2022. godine upravo penzioneri dobiti pomoć od 20.000 dinara, a da će prosečna penzija do 2025.biti 440 evra”, podsetio je Marković.

Marković je zaključio da je to odgovorna politika, da je to politika koja je u interesu građana i Srbije, da je to politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke kojoj građani pružaju nedvosmislenu podršku i izrazio uverenje da će tako biti i na sledećim izborima, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

