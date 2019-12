Mediji: Ljubitelji oružja tvrde da MUP Srbije masovno razoružava gradjane

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije sprovodi proces razoružavanja gradjana koji legalno poseduju oružje i pod obrazloženjem preregistracije do sada je oduzeto više hiljada pištolja i pušaka, tvrde ljubitelji oružja.

Portal Balkanska bezbednosna mreža prenosi tvrdnju Darka Božića, urednika „Dum Dum kanala“ koji na mreži Jutjub prati više od 225.000 ljubitelja oružja iz Srbije i inostranstva, da je reč o akciji koju MUP sprovodi nekoliko meseci i koja bi mogla da ima brojne bezbednosne ali i finansijske posledice po državu i društvo.

„Trenutno se u Srbiji dogadja nelegalno razoružavanje naroda pod plaštom preregistracije oružja. Svi legalni vlasnici oružja moraju da zamene stare oružne listove, novim sa čipom… U procesu podnošenja zahteva za preregistraciju, vlasnici oružja za ličnu bezbednost, koje ljudi poseduju već zakonito godinama, bivaju odbijeni za preregistraciju iako ispunjavaju sve zakonske uslove. Oni dobijaju obrazloženje da im lična bezbednost nije ugrožena“, tvrdi Božić.

On je naveo da se radi o najdisciplinovanijim gradjanima koji nikada nisu učinili nijedno krivično delo ili prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, jer da jesu oružje bi im već bilo oduzeto po sili zakona.

„To se dešava na teritorije cele Srbije i to masovno. Svako ko podnese zahtev za preregistraciju pištolja i revolvera – njemu se to oružje oduzima. Za sada, po mojim saznanjima, svako ko je podneo zahtev za preregistraciju pištolja ili revolvera dobio je negativno rešenje. Zbog čega se ti ljudi sada kažnjavaju i nelegalno im se oduzima imovina?“, upitao je on.

Božić je naveo da ne zna gde to oružje završava ali da je Jutjub pun američkih videa koji sadrže oružje jugoslovenske i srpske proizvodnje, ukrašene drvenim koricama ili niklovanjem.

„Zaista ne bih znao kakvi su motivi, možemo samo da nagadjamo. Ne postoji ni jedan logičan razlog zbog čega bi država kažnjavala svoje gradjane. Ne postoji zakonski osnov za to. Razoružavanje je nelegalno jer se Zakon primenjuje retroaktivno i tumači se u suprotnosti sa onim za šta su poslanici Skupštine Srbije glasali prilikom donošenja Zakona o oružju i municiji. Takodje, krši se i Zakon o imovini jer se ljudima oduzima stečeno pravo svojine bez pravnog osnova“, rekao je on.

On je upozorio da tako može doći do porasta obima crnog tržišta oružja, jer gradjani više neće imati legalnu mogućnost da nabave oružje, ali da će to uticati i na rast kriminala, jer će kriminalci mnogo lakše moći da se odluče na neko krivično delo kada znaju da gradjani nisu naoružani.

„Pre par godina u Australiji je oduzeto lično naoružanje gradjanima i to je dovelo do porasta stope kriminaliteta u zemlji za 18 procenata, a stopa ubistva vatrenim oružjem je porasla za 44 procenata. Kada kriminalac zna da čovek nije naoružan, on se lako odluči na pljačku. Kriminalci će posedovati oružje, kakav god bio zakon“, rekao je on.

Božić je dodao da su i potencijalne finansijske posledice ogromne jer ako se svima oduzmu pištolji i revolveri manjak u budžetu na ime poreza koji se sada plaća biće gotovo 18 miliona evra godišnje.

Balkanska bezbednosna mreža navela je da je od MUP-a pokušala da dobije odgovore na pitanje da li je tačno da se u procesu preregistracije gradjanima masovno oduzima oružje i zbog čega se to radi, koliko je komada oružja oduzeto i sa kojim obrazloženjem, ali da ni više od dve nedelje kasnije nikakav odgovor nije stigao.

(Beta)