Mediji: Vojska formira nove jedinice sa starim brojnim stanjem

Vojni i državni zvaničnici neprekidno najavljuju formiranje novih jedinica Vojske Srbije ali je nejasno kako će ti ambiciozni planovi biti sprovedeni s obzirom da je za te aktivnosti potreno najmanje 2.500 novih ljudi a da nema nikakvih nagoveštaja da će brojno stanje oružanih snaga biti povećano.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža (www.balkansec.net), u poslednje vreme je najavljeno da će VS ubuduće umesto jedne Specijalne brigade imati dve jedinice tog ranga, da će u Kopnenoj vojsci biti formirano nekoliko novih bataljona u gradovima u kojima do sada nije bilo vojske a da postoji mogućnost da Ratno vazduhoplovstvo dobije novu eskadrilu (jedinica ranga bataljona).

„I dok se može pretpostaviti da tehnika potrebna za formiranje tih jedinica uglavnom postoji u rezervi, i dalje je neizvesno da li će njihovo aktiviranje dovesti do povećanja brojnog stanja vojske. Ukoliko bi se te jedinice pravile ‘od nule’ za njihovo formiranje bi bilo potrebno najmanje 2.500 ljudi.Ostaje nejasno kako će taj ambiciozni plan da se sprovede s obzirom da se u vojnom delu budžeta nigde ne pominje povećanje brojnog stanja vojske a već godinama se u medijima pojavljuju priče o nedovoljnoj popunjenosti postojećih jedinica“, navodi taj portal u analizi.

Kako se navodi, vojni vrh planira da od bataljona do sada jedinstvene Specijalne brigade napravi dve specijalne brigade – 63. padobransku u Nišu i 72. u Pančevu, ali da bi tu mogli da jave ne samo kadrovski već i problemi sa tehnikom koja u ovom momentu u VS jednostavno ne postoji.

„Transportni kapaciteti Ratnog vazduhoplovstva u proteklom periodu svedeni su na minimum i srpski padobranci su od aviona, do pre samo nekoliko nedelja, mogli da računaju na jedan dvokrilni vremešni An-2 za početnu padobransku obuku. Čak i nakon što je u pogon vraćen An-26 teško je reći da je to dovoljno da opslužuje i postojeći padobranski bataljon, a kamoli zamišljenu brigadu“, dodaje se.

Portal je ocenio da bi problem donekle mogao da bude saniran time što je VS dobila nekoliko helikoptera Mi-17V5 koji su prilagodjeni potrebama padobranaca ali da ostaje problem nedostataka aviona, tim pre što su par godina stare najave da će rusko Ministarstvo odbrane donirati dva An-26 gurnute u stranu i više se o tome ne priča.

Kopnena vojska će biti ojačana dodatnim bataljonima koji će biti ili novoformirani ili aktivirani od jedinica koje su do sada bile na najnižem stepenu razvoja.

„Nova jedinica biti formirana u Loznici (111. pešadijski bataljon u Prvoj brigadi), zatim bataljon brdske pešadije u Priboju, uz 22. pešadijski bataljon Druge brigade, koji je već aktiviran u Požegi. U Kuršumliji, u kojoj već deluje 37. mehanizovani bataljon Treće brigade, biće aktiviran još jedan bataljon (38. bataljon) koji je do sada bio neaktivna jedinica sa svom potrebnom tehnikom, ali sa minimalnim brojem ljudi u miru za čuvanje pripadajuće imovine“, navodi se.

Portal podseća da je u Nišu formiran i izvidjački bataljon koji treba da bude opremljen sa tri čete izvidjačkih oklopnih automobila BRDM-2S, koji su stigli kao donacija Rusije.

Ipak, do sada je stigla samo jedna četa od deset tih vozila a zbog problema sa tranportom preko Rumunije trenutno nije poznato da li će i kada stići ostatak najavljenih vozila iz te donacije.

Do promena bi moglo da dodje i u okviru Ratnog vazduhoplovstva jer ima nagoveštaja da bi po prijemu bespilotnih izvidjačkih letelica iz Kine mogla ponovo da bude oformljena 353. izvidjačka avijacijska eskadrila, koja je ukinuta pre 15-ak godina kada je ostala bez izvidjačkih verzija aviona Orao i Mig-21.

Portal navodi da je VS i do sada imala problema sa popunom aktivnih jedinica i podseća da je i predsednik Aleksandar Vučić u novembru 2018. godine rekao da je broj obučenih tenkovskih posada povećan sa 65 na oko 100, iako vojska ima više od 230 aktivnih tenkova u upotrebi.

„Ako neće doći do prijema novih ljudi, a nema indicija koje ukazuju na to, logika ukazuje da će to (formiranje novih jedinica) biti učinjeno preraspodelom vojnika iz postojećih jedinica. Što je potez koji će samo umanjiti njihovu popunu“, navodi portal i dodaje da je slične greške pravila i JNA koja je dozvolila da Varaždinski korpus rat u Hrvatskoj umesto sa 50.000 ljudi dočeka sa 1.900 vojnika i starešina.

Portal je naveo da je od Ministarstva odbrane pokušao da sazna da li će biti povećan ukupan broj pripadnika vojske prilikom formiranja novih jedinica ili će se one osnovati preraspodelom postojećeg sastava.

Takodje je zatražena informacija da li će za potrebe novih jedinica biti nabavljana i nova tehnika i da li su budžetom predvidjena sredstva za te namene, ali da Uprava za odnose sa javnšću nije odgovorila.

