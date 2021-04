Meteorolozi najavili vreme za praznike, čekaćemo još proleće

U narednom periodu u Srbiji se, sudeći prema najavama meteorologa, i dalje očekuje promenljivo i kišovito vreme. Takve vremenske prilike zadržaće se i za predstojeće praznike, a pravom proleću možemo da se nadamo tek sredinom maja.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je grafikon vremenske prognoze za period do 15. maja, koji nagoveštava da nas očekuju nestabilne vremenske prilike sa dosta padavina.

Prema tim podacima, u narednih mesec dana predstoji 18 kišnih dana, s tim što bi prva tri spojena bez padavina trebalo očekivati tek od 12. do 14. maja. Tih dana živa u termometru u Beogradu, Vojvodini, Nišu i Šumadiji će preći 25 stepeni, a do tada dnevne temperature će rasti s manjim oscilacijama.

Kišovito za praznike

Zima u Srbiji još nije rekla svoje što se tiče snega koji će na Kopaoniku padati periodično do 4. maja.

Za prvomajske praznike, koji se poklapaju s uskršnjim, očekuje se kišovito vreme. U zapadnim delovima zemlje maksimalna dnevna temperatura 1. maja iznosiće 12, a u ostalim krajevima koji stepen više.

Dugoročnije vremenske prognoze, kaže meteorolog Đorđe Đurić, moraju se posmatrati s rezervom. Do sredine naredne nedelje, dodaje on, biće kišovito i oblačno sa prosečnim temperaturama do 10 stepeni, preneo je „Blic“.

„Od 22. ili 23. aprila krenula bi postepena stabilizacija vremena, ne i potpuna, što znači više sunčanih intervala i toplije vreme u skladu s kalendarom. Ali, to ne znači da ćemo imati pravo proleće, njega još nema na vidiku, ali nas očekuju prijatne temperature od 17-18 stepeni. Promenljivo će ostati do kraja aprila“, naveo je Đurić.

Napokon proleće

Početak maja doneće prave prolećne temperature, kaže meteorolog Đurić, ali napominje da taj mesec predstavlja ulazak u deo godine kada je izražena pojava grmljavina s oblacima u pojedinim delovima dana.

„Padavine ne znače da dani većim delom neće biti sunčani. Karakteristika maja i juna, naročito u zapadnim delovima Srbije, jeste da pored sunčanih i prijatnih delova dana u popodnevnim satima imamo pojavu pljuskova i grada“, objašnjava Đurić.

(Sputnjik)

