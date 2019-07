Meteorolozi UPOZORAVAJU: Tropski talas stigao u Srbiju, a evo kad nas čeka osveženje

Topao vazduh sa Zapada Evrope danas stiže u Srbiju. Zbog toga se početkom sedmice očekuje nagli porast temperature, na više od 35 stepeni. Najtoplije biće u utorak kada je prognozirano više od 38 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na velike vrućine za ponedeljak i utorak, 1. i 2. jul — temperature će tih dana biti između 35 i 38 stepeni, prenosi RTS.

Danas će duvati slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 33 do 37 stepeni. RHMZ je izdao upozorenje na potencijalno opasne pojave.

U prestonici će jutarnja temperatura biti 21 a tokom dana i do 36 stepeni. Slično vreme biće i u ostalim gradovima. U Novom Sadu tempereatura će se kretati od 18 do 36 stpeni, u Kragujevcu do 15 do 36, u Nišu od 16 do 37 a u Prištini od 13 do 34.

Pretežno sunčano i veoma toplo vreme nastaviće se i u utorak. Uveče na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 34 do 39 stepeni.

Osveženje u sredu

I za utorak važi upozorenje na opasne pojave. Moguća je lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina.

U sredu je moguće prolazno naoblačenje sa pljuskovima, grmljavinom i manjim padom temperature. Od četvrtka će u većini mesta biti pretežno sunčano, poslepodne uz razvoj oblačnosti. Kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Stručnjaci savetuju da u ekstremnim prilikama treba rashladiti prostorije, izbegavati fizičke aktivnosti, uzimati više tečnosti, izbegavati boravak napolju u najtoplijem delu dana.

Biće još toplih talasa

Prethodno je svetska meteorološka organizacija saopštila je da je 2019. godina na putu da bude najtoplija godina, dok bi period od 2015. do 2019. godine bio proglašen za najtopliji petogodišnji period.

Toplotni talas koji je pogodio Evropu je „apsolutno dosledan“ ekstremima koji su povezani sa uticajem emisije gasova u uslovima „staklene bašte“, navodi Svetska meteorološka organizacija.

Profesor na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu Vladimir Đurđević rekao je za RTS da će ovo leto biti toplije nego što je bilo prethodnih godina i da nas, prema njegovim informacijama, očekuju još dva ili tri toplija perioda u narednim mesecima.

(Sputnjik)