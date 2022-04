Na današnji dan 9. april

2011. – Slavni Američki reditelj Sidni Lamet preminuo je u 86. godini u Njujorku. Snimio je više od 40 filmova, a Oskara za životno delo dobio je 2005. godine: Dvanaest gnevnih ljudi (12 Angry Men), Pasje popodne (Dog Day Afternoon) i Mreža (Network, 1976), Ubistvo u Orijent ekspresu (Murder on the Orient Express), Serpiko (Serpico), Dugo putovanje u noć (Long Day’s Journey Into Night).

1553 – Umro je francuski književnik Fransoa Rable (Francois Rabelais), jedna od najistaknutijih ličnosti francuske renesanse. Njegov satirični roman „Gargantua i Pantagruel“ ubraja se medju najznačajnija renesansna dela.

1626 – Umro je engleski državnik i pisac Frensis Bekon (Fransis Bacon). U vreme vladavine kralja Džejmsa I Stjuarta bio je lord kancelar od 1618. do 1621. („Unapredjenje nauke“, „Novi organon“, „Nova atlantida“, „Eseji ili saveti etički i politički“).

1683 – Francuski istraživač Rober Kavalije de la Sal (Robert Cavelier, Salle) proglasio je deo teritorije u Americi francuskim posedom i nazvao je Luizijana u čast kralja Luja XIV.

1807 – Austrijska vojska savladala je Ticanovu bunu, ustanak sremskih seljaka, koji je počeo 3. aprila pod vodjstvom Teodora Avramovića Ticana. U pobuni je učestvovalo 15.000 seljaka iz 45 sela. Tican je uhvaćen i pogubljen krajem 1807. godine.

1821 – U Parizu je rodjen jedan od najvećih francuskih pesnika 19. veka Šarl Bodler (Charles Baudelaire). Njegovu, jedinu za života objavljenu zbirku pesama „Cveće zla“, mnogi književni kritičari smatraju najvećim lirskim delom 19. veka.

1865 – Završen je četvorogodišnji gradjanski rat u SAD nakon što se general konfederalnih snaga Robert Li (Lee) predao komandantu armije Unije Julisizu Grantu (Ulysses). U ratu je poginulo više od 600.000 ljudi.

1906 – Velika Britanija i Francuska su potpisale konvenciju o nezavisnosti Sijama (Tajland).

1926 – Rodjen je Hju (Hugh) Hefner, američki publicista, izdavač magazina „Plejboj“ koji je pokrenuo u decembru 1953. sa tada nepoznatom Merlin Monro (Marilyn Monroe) nagom na naslovnoj strani.

1928 – U Turskoj, nakon reformi Kemala Ataturka, islam je prestao da bude državna religija.

1940 – Nemačke trupe napale su Dansku i Norvešku u Drugom svetskom ratu.

1948 – Jevrejska milicija napala je arapski grad Deir Jasin na području današnjeg Izraela. Ubijeno je 100 Arapa, a ostali su prisiljeni da napuste grad.

1959 – Umro je američki arhitekta Frenk Lojd Rajt (Frank Loyd Wright), jedan od tvoraca moderne funkcionalne arhitekture. Prvi je u SAD upotrebio armirani beton. Projektovao je Gugenhajmov muzej u Njujorku i hotel „Imperijal“ u Tokiju.

1969 – Francusko-britanski supersonični putnički avion „Konkord“ obavio je prvi let, od Bristola do Ferforda u Engleskoj.

1974 – Indija, Pakistan i Bangladeš potpisali su sporazum o repatrijaciji ratnih zarobljenika.

1977 – Komunistička partija Španije legalizovana je nakon 38 godina zabrane delovanja u vreme Frankovog režima.

1988 – Li Peng je imenovan za premijera Kine.

1990 – Posle 40 godina vladavine komunista, na izborima u Madjarskoj pobedio je Madjarski demokratski forum.

1991 – Gruzija je proglasila nezavisnost od SSSR-a.

1991 – Savet bezbednosti UN doneo je odluku o slanju 1.440 pripadnika mirovnih snaga za nadgledanje iračko-kuvajtske granice i povlačenja američkih snaga iz južnog Iraka.

1992 – Sali Beriša izabran je za prvog nekomunističkog predsednika Albanije posle Drugog svetskog rata.

1995 – Peruanski predsednik Alberto Fudžimori (Fujimori) osvojio je drugi petogodišnji mandat na prvim mirnim predsedničkim izborima u Peruu od 1980. godine.

1998 – U paničnoj jurnjavi islamskih hodočasnika u Saudijskoj Arabiji poginulo je 119 vernika iz više zemalja.

1999 – Pobunjeni vojnici su na aerodromu u Nijameju ubili predsednika Nigera Ibrahima Barea Mainasaru (Mainassara).

2002 – Pod snažnim pritiskom SAD Izrael se povukao iz dva palestinska grada, a sukobi su nastavljeni u izbegličkom kampu u Djenini, u Zapadnoj Obali.

2003 – Američke snage su ušle u centar Bagdada i preuzele kontrolu nad glavnim gradom Iraka.

2005 – Britanski princ Čarls (Charles) i Kamila Parker Bouls (Camilla Bowles) venčali su se u Gildholu u Vindzoru. Ovo je prvi put da jedan naslednik britanske krune sklapa civilni brak. Kamila je udajom postala njeno visočanstvo vojvotkinja od Kornvola.

2011. – Slavni Američki reditelj Sidni Lamet preminuo je u 86. godini u Njujorku. Snimio je više od 40 filmova, a Oskara za životno delo dobio je 2005. godine: Dvanaest gnevnih ljudi (12 Angry Men), Pasje popodne (Dog Day Afternoon) i Mreža (Network, 1976), Ubistvo u Orijent ekspresu (Murder on the Orient Express), Serpiko (Serpico), Dugo putovanje u noć (Long Day’s Journey Into Night).

2014 – Umrla je poznata književnica i članica Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Svetlana Velmar Janković, dobitnica brojnih nagrada za književnost (Knjiga za Marka, Lagum, Bezdno, Vračar).

2017 – U dva odvojena samoubilačka bombaška napada na hrišćanske crkve u Egiptu poginulo je 45 ljudi, a oko 100 je povredjeno. Egipatdki predsednik El Sisi proglasio je vanredno stanje, a odgovornost za napade preuzela je Islamska država.

2021 – Preminuo je britanski princ Filip, suprug kraljice Elizabete Druge.

