Na Sajmu stipendija Gradjevinskog fakulteta ponudjeno 80 stipendija

Sajam stipendija, na kome je 16 kompanija ponudilo oko 80 stipendija, održan je danas na Gradjevniskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prodekan za nastavu Nenad Fric objasnio je da kompanije daju studentima stipendije kako bi došli do kadrova.

„Oko 50 studenata svake godine na našem fakultetu dobije stipendiju. Naravno, pored toga što sebi i svojim roditeljima finansijski olakšaju studiranje, oni praktično imaju garantovan posao“, izjavio je Fric.

Prema njegovim rečima, iskustvo s prethodna dva sajma pokazuje da se u proseku realizuje oko 60 – 70 odsto ponudjenih stipendija.

„Jedan od najvažnijih uslova za dobijanje stipendija je da studenti moraju redovno da studiraju da bi nastavili da primaju stipendiju, što ima veliki uticaj na efikasnost njihovog studiranja – to im dodatno pomaže da se fokusiraju na to da ih završe u predvidjenom roku“, objasio je Fric.

On je dodao da u Srbiji postoji deficit gradjevinskih inženjera jer je ove godine na tom fakultetu diplomiralo 200 studenata, a od juna do danas je ta institucija imala tražnju za 400 inženjera.

„Dok god bude prostora i interesovanja privrede, svake godine će se održavati ovakvi sajmovi. Mi učimo decu da se bore za što bolje uslove, naravno i kompanije štite svoj interese – uglavnom je model da očekuju da kandidati onoliko koliko su primali stipendije rade kod njih u kompaniji“, rekao je Fric.

Student prodekan Stefan Micić istakao je da je jako zadovoljan odnosom kompanija i studenata i da će Studentski parlament učestvovati u organizaciji Sajma i u narednim godinama.

On je za agenciju Beta rekao da je prošle godine, zbog pandemije kovid -19, Sajam održan onlajn.

Organizatori Sajma stipendija su Studentski parlament i studentska organizacija IACES, uz pokroviteljstvo Gradjevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

(Beta)

