Narednih dana očekuje nas pad temperature, ali neće biti jačeg zahlađenja

U Srbiji će narednih desetak dana temperatura biti u padu, ali se ne očekuje značajnije zahlađenje, kaže meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj i dodaje da se sneg očekuje krajem novembra ili početkom decembra.

Sovilj je za Tanjug rekao da se očekuje da danas maksimalne temperature u pojedinim delovima zemlje dostignu i 28 stepeni, pre svega u zapadnoj i centralnoj Srbiji, da će do kraja nedelje maksimalna temperatura biti od 17 do 23 stepena, a naredne sedmice, od 6. do 10. novembra, u intervalu između 14 i 19 stepeni.

(Tanjug)

