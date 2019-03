NDNV: Na RTV-u se nastavlja šikaniranje profesionalnih novinara

Nezavisno društvo novinara Vojvdine (NDNV) protestovalo je danas zbog, kako navode, cenzure i pritisaka na novinare u Radio-televiziji Vojvodine (RTV), navodeći poslednji slučaj novinarke Žane Bulajić, kojoj je usmeno rečeno da uprava „nije zadovoljna načinom na koji izveštava“.

„Koleginica Bulajić je urednicima RTV-a postala nepodobna pošto je prilikom izveštavanja o preuzimanju Aerodroma ‘Nikola Tesla’ od strane francuskog Vansija, u direktnom uključenju u Dnevniku u 17 časova navela notornu činjenicu da javnost još uvek nije upoznata sa sadržajem ugovora o koncesiji koji je država sklopila sa tom francuskom kompanijom“, saopštio je NDNV.

Kako se navodi, nakon tog izveštaja status novinarke Bulajić u RTV-u je iznenada promenjen, ona više ne dobija novinarske zadatke, a nije dobila ni obrazloženje rukovodilaca i urednika.

„Njoj je samo usmeno saopšteno da nisu bili zadovoljni načinom na koji je izveštavala o pomenutom dogadjaju. Posredno joj je saopšteno da su kojekakvi urednici dali uputstvo saradnicima u Informativnom programu da je više ne angažuju“, piše u saopštenju.

Dodaje se da je, pored cenzure i mobinga kojem je izložena, neizvestan i radni status Žane Bulajić, jer je u dopisništvu RTV-u angažovana posredstvom agencije Ninamedija.

„Na tom radnom mestu je od 18. novembra prošle godine, na osnovu ugovora sa Ninamedijom koji je potpisala tek 1. decembra. Iako je taj ugovor istekao 31. januara ove godine, u RTV-u su nastavili da je angažuju sve do 13. februara, a u Ninamediji su joj usmeno rekli da je to uobičajena procedura i da će naknadno potpisati novi ugovor. To se ipak još uvek nije desilo“, upozorio je NDNV.

To udruženje je upozorilo i na „moguće kršenje propisa prilikom angažovanja novinara na pokrajinskom javnom servisu“.

„Eventualne manipulacije sa ugovorima o radu se koriste kao dodatni pritisak na novinare da rade po nalozima političkih komesara, a ne u skladu sa standardima profesije. Žana Bulajić jedna je od najboljih televizijskih reporterki u Srbiji. Pre angažovanja u RTV-u radila je za Televiziju B92 (kasnije O2 televizija) od 2011. do 2018. godine. Takodje je radila za BK televiziju i televiziju Fox“, dodaje udruženje.

NDNV je upozorio i rukovodstvo Radio-televizije Vojvodine da je zakonska obaveza pokrajinskog javnog servisa da u svom programu zastupa interese javnosti i da je „cenzura svojstvena propagandističkim medijima totalitarnih režima“.

„Njene posledice bivaju fatalne po gradjane“, dodao je NDNV.

