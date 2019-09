Nekolicina protivnika Parade ponosa blokirala centar grada

BEOGRAD – Protivnici održavanju Parade ponosa u Beogradu okupili su se danas kod Saborne crkve i krenuli u svoju šetnju, a u jednom trenutku i blokirali centar grada, prenose beogradski mediji.

Kako piše Blic, oni su se uputili ka Hramu Svetog Save, a dok su prolazili pevali su pesme o Kosovu.

Protivnici Parade ponosa, od kojih neki nose i ikone, formirali su kolonu koja se proteže duž Kneza Miloša, na raskrsnici s Bulevarom kralja Aleksandra, gde se nalaze i policijaci koji se trude da sve prođe bez incidenata.

„Saobracaj preko Trga Nikole Pašica je potpuno obustavljen od 10.55i“, potvrdili su za Blic iz Gradskog saobraćajnog preduzeća.

Okupljanje za Prajd pod sloganom „Ne odričem se“ počeće od 16 sati ispred hotela „Hilton“ u Kralja Milana, a šetnja će početi u 17 sati.

Učesnici će proći ulicom Kralja Milana, potom se uputiti ka Trgu Nikole Pašića i Skupštini grada, a potom do zgrade Vlade Srbije i Nemanjinom do parka Manjež, u kome će se zabavni program nastaviti do 23 časa.

(Tanjug)