Neverovatan prizor: Kamere snimile trenutak udara groma u Golubačku tvrđavu (video)

Uprkos tome što je Tvrđava Golubački grad neosvojiva, u nedelju, 21. avgusta, najatraktivniji i najviši deo utvrđenja, Šešir kulu, osvojio je jedan grom svojim snažnim udarcem.—————————————————————————–Despite the fact that Golubac Fortress is unconquerable , on Sunday, August 21, the most attractive and highest part of the fortification, the Hat Tower, was conquered by a thunderbolt with its powerful blow.

