Novi Sad: Počela seča drveća na Šodrošu, aktivisti pozvali građane da im se pridruže i …

Građani i aktivisti okupljeni u novosadskom „Šodroš Survajver Kampu“ upozorili su da su se jutros na Šodrošu i Kameničkoj adi pojavili radnici Javnog preduzeća „Vojvodina šume“ i počeli seču drveća na trasi budućeg mosta preko Dunava.

Kako je za agenciju Beta potvrdila aktivistkinja Aleksandra Derušek Stankić, radnici „Vojvodina šuma“ došli su na tu lokaciju pre 7.00 časova da bi, nakon što su ustanovili da su tu prisutni aktivisti, pozvali policiju.

„Pozvali su policiju i stigla je patrola. Na Kameničkoj adi su počeli da seku jer nas tamo nema, a ovde verovatno čekaju da nas policija skloni da bi nastavili seču“, rekla je Derušek Stankić.

Dodala je da su radnici „Vojvodina šuma“ juče primećeni kako zajedno sa radnicima kompanije „CRBC“ (China Road and Bridge Corporation) nastavljaju ranije započeta merenja i obeležavanja stabala za seču na Šodrošu.

Iz „Šodroš Survajver kampa“ upozoravaju da je seča u ovom momentu nelegalna jer je u suprotnosti sa Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kako se ne bi ugrozile duplje za gnežđenje ptica i hibernaciju slepih miševa.

„Seča drveća na Šodrošu i Kameničkoj adi je izričito zabranenja do 1. avgusta i sme da se sprovodi samo u periodu od 1. avgusta do 1. novembra, navodi se u Rešenju o uslovima zaštite za ovo područje nadležnog pokrajinskog zavoda, i ono je razlog zbog kojeg su svi radovi do tog datuma izričito zabranjeni“ preciziraju aktivisti.

Oni su pozvali sugrađane da im se pridruže u borbi za očuvanje ove šume, navodeći da je „zdrava sredina preduslov i za naše zdravlje“.

Aktivisti koji se protive izgradnji mosta na toj lokaciji, od juna su na Šodrošu, gde su uspostavili kamp nakon početka nenajavljene seče dvadesetak stabala.

Jedan od najvažnijih razloga za protivljenje tom „glomaznom projektu“ na tom delu Dunava je, kako tvrde, nepostojanje Studije za procenu uticaja na životnu sredinu, iako je zakonom obavezujuća.

Radi tog propusta je Regulatorni institut za obnovljivu životnu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo krivičnu prijavu protiv direktora Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Dejana Mihajlovića, a zbog sumnje da je falsifikovao službenu ispravu.

Pošto su jesenas sprečili radnike kineske kompanije „CRBC“ da započnu radove, reagovala je i policija koja je mesecima posle toga štitila uspostavljanje gradilišta na tom mestu.

(Beta)

