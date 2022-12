Novinar Vuk Cvijić dobitnik nagrade za hrabrost 'Aleksandar Tijanić'

Novinar nedeljnika NIN Vuk Cvijić dobitnik je nagrade „Aleksandar Tijanić“ za borbenost u novinarstvu, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije.

„To znači da je veoma pažljiv prema podacima do kojih dolazi i da ih revnosno proverava. To znači da se ne plaši nijedne teme, u čiji god interes da ona dira – bilo politički, bilo partijski, bilo ekonomski ili kriminalno koruptivni. To znači da istraživačke priče Vuka Cvijića koje objavljuje u nedeljniku NIN imaju samo jednog gospodara – to je istina“, navedeno je u obrazloženju žirija.

Žiri su činili novinari Manojlo Vukotić, Olivera Kovačević, kao i prošlogodišnja dobitnica nagrade Sandra Petrušić.

Nagrada za borbenost u novinarskom izražavanju „Aleksandar Tijanić“ dodeljuje se od 2015. godine, za tekstove, priloge objavljene u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima.

