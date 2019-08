Od subote kontrolisani pristup vozila pešačkim zonama

BEOGRAD – Grad Beograd će od subote, 31. avgusta, implementirati prvu fazu sistema kontrolisanog pristupa vozila pešačkim zonama na teritoriji grada.

To se odnosi na sledeće mikrolokacije: Trg Republike – Francuska, Trg Republike – Kolarčeva, Pop Lukina – Topličin venac, Topličin venac – Čubrina, Obilićev venac – Carice Milice, Vuka Karadžića – Studentski trg, Kralja Petra – Gračanička, saopštio je Beoinfo.

Sva zainteresovana lica, za izdavanje rešenja za kretanje vozila u pešačkoj zoni, mogu podneti pisani zahtev Sekretarijatu za saobraćaj, na šalteru broj 4 u Ulici 27. marta broj 43-45.

Sekretarijat za saobraćaj donosi rešenje kojim će biti propisano mesto pristupa i trasa kretanja vozila. Rešenje se može preuzeti u prostorijama Gradske uprave ili se na zahtev korisnika dostavlja na adresu.

Stranka sa rešenjem odlazi u korisnički servis JKP Parking servis, (Takovska 31 ili Kraljice Marije 7) radi preuzimanja tag-nalepnica za svoja vozila kojim se reguliše ulazak vozila u predmetu zonu.

Sve informacije za izdavanje rešenja za ulazak u pešačku zonu možete pogledati na sajtu sekretarijata za saobraćaj putem linka , ili telefonom na broj 3309-459 svakog radnog dana 7.30 15.30 ili putem i-mejla info.saobracaj@beograd.gov.rs .

Pravo pristupa pešačkoj zoni imaju:

– Vozila Hitne pomoći, Policije i Vatrogasne službe za vršenje intervencija u pešačkoj zoni, vremenskom periodu od 0 do 24 sata.

– Vozila Javno-komunalnih preduzeća najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, za vršenje hitnih intervencija u pešačkoj zoni vremenskom periodu od 0 – 24 sata.

– Vozila Javno-komunalnih preduzeća najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, za vršenje komunalnog održavanja, u vremenskom periodu od 1 – 8 časova.

– Vozila pogrebnih usluga najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, u pešačkoj zoni vremenskom perioduod 0 – 24 sata.

– Vozila koja vrše snabdevanje, utovar – istovar novca i selidbe u pešačkoj zoni najveće dozvoljene mase do 3,5 t, u vremenskom periodu od 6 – 9 sati.

– Putnička vozila za kretanje u pešačkoj zoni (kretanje putničkih vozila radi parkiranja na parking mestu, odnosno u garaži, za koja vlasnik vozila ima važeći pravni osnov: pravo svojine, korišćenja, ugovor o zakupu i dr, kao i zbog prevoza osoba sa invaliditetom), u vremenskom periodu od 0 – 24 sata.

– Van vremena predviđenog za snabdevanje, dostavu je moguće vršiti sa posebno obeleženih parking mesta za snabdevanje na obodu pešačke zone, uz naplatu JKP „Parking servisa“ Beograd. (neophodne informacije o naplati pogledati na sajtu JKP „Parking servis“ (), odnosno pozivom na broj telefona 303-5400 ili putem i-mejla (info@parking-servis.co.rs ).

– Za zahteve koji se odnose na kraći vremenski period od mesec dana ne izdaje se tag-nalepnica, već vozač ima mogućnost poziva operatera u kontrolnom centru i može da zahteva odobrenje za ulazak u kontrolisanu zonu ukoliko poseduje odgovarajuće rešenje sekretarijata za saobraćaj.

Više informacija o preuzimanju tag-nalepnica za vozila kojima se reguliše ulazak vozila u pešačku zonu možete pogledati na sajtu JKP „Parking servis“ ili pozivom na broj telefona 303-5400 svakog radnog dana od 7 do 21 sat, kao i subotom od 7 do 14 ili putem i-mejla info@parking-servis.co.rs

(Tanjug)