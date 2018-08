Ovo vam se neće svideti: Evo do kada će trajati toplotni talas u Srbiji

Ovo vam se neće svideti: Evo do kada će trajati toplotni talas u Srbiji

U narednih deset dana očekuju se toplotni talasi u Srbiji, a prvi nam predstoji već danas, za kada je prognozirano maksimalnih 35 stepeni.

Taj desetodnevni toplotni talas, kako objašnjavaju u Institutu za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, ne mora nužno da se odnosi na visoku temperaturu, već to mogu biti pojave koje mogu da poremete fiziološku ravnotežu organizma. Visok procenat vlažnosti vazduha jedan je od faktora, ali i manje strujanje vazduha i povećan indeks UV zračenja, prenosi „Blic“.

To se sve može očekivati u Beogradu i to u centralnom delu područja grada gde se sutra očekuje temperatura do 35 stepeni, a i naredna dva dana živa u termometru zadržaće se između 32 i 34 stepena.

Slična situacija biće i u Novom Sadu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, pa i u Zrenjaninu, gde će temperatura dobaciti do 33 stepeni.

Topli dani najduže će se zadržati na Paliću i u Kikindi, gde je sunce već juče i prekjuče pokazalo svoje avgustovsko lice — sve do subote maksimalna dnevna temperatura držaće se na 33 stepena.

U ostalim delovima Srbije tek ponegde se očekuje temperatura iznad 30 stepeni, ali nema upozorenja na potencijalnu opasnost.

Iako će toplotni talas trajati narednih desetak dana, najviše temperature, prema trenutnoj prognozi, biće danas i naredna dva dana do 35 stepeni, a nešto manje za vikend, uglavnom 31 i 32.

Tako će do vikenda u Beogradu, Mačvi i na severu Srbije vremenske prilike biće opasne, procenjuje RHMZ.

Kako ističu s Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“, sa aspekta zdravlja toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna temperatura iznad definisanih kritičnih vrednosti.

(Sputnjik)