Počela nova građevinska sezona u Beogradu

BEOGRAD – Nova građevinska sezona u Beogradu je počela, radovi u Bulevaru despota Stefana će se u etapama odvijati do 25. septembra, a ugradnjom novog kabla obezbediće se pouzdanost u snabdevanju električnlm energijom centralnog dela grada Beograda, kao i okolnih naselja.

Takođe, u ovom reonu počinje i izgradnja beogradskog metroa.

“Kao što smo i obećali krećemo silovito u novu građevinsku sezonu u Beogradu. Upravo ovaj deo izgradnje energetskog kabla u Bulevaru despota Stefana je za nas značajan iz nekoliko razloga. Prvi je sigurna snabdevenost električnom energijom strog centra Beograda i svih naselja koja gravitiraju na ovom području. Takođe, ovde u reonu Bulevara despota Stefana, počinje i izgradnja beogradskog metroa, tako da će ovaj kabal omogućiti napajanje te velike mašine, takozvane krtice koja će iz ovog pravca krenuti ka sajmu, za razliku od one koja će iz Železnika krenuti ka sajmu i one će se sresti na toj lokacija nakon kopanja tunela”, rekao je za Tanjug gradski menadžer Miroslav Čučković.

Prema njegovim rečima, značajno je i to što u Bulevaru despota Stefana ovde izlazi i budući tunel koji ide od Ekonomskog fakulteta.

„S obzirom da izgradnja tog tunela počinje iz ovog reona takođe će zahtevati snažno napajanje električnom energijom. Radovi u Bulevaru despota Stefana trajaće do 25. septembra, ali ćemo ići ovako segmentualno – trideset, po trideset metara dnevno, tako da nećemo nikada imati totalnu začepljenost Bulevara u celoj toj dužini, već ćemo se pomerati kako budu građevinske mašine radile i zatvarale rov u sa položenim kablom. S obzirom na snagu tog kabla on mora da ima veliki iskop širine jedne saobraćajne trake, tako da ćemo u svakom trenutku imati zatvoren po deo te trake”, rekao je Čučković.

On je podsetio da je prošle godine rehabilitovan početak Bulevara despota Stefana, od Narodnog pozorišta do Ulice Džordža Vašingtona.

„Rekli smo da nećemo da nastavljamo dalje dok se ovi radovi ne završe, kako ne bi stajala fleka od ovog kabla na samom Bulevaru, već bi on bio od strane Beograd puteva obnovljen tokom 2023. godine u punom kapacitetu baš onako kako je urađeno od pozorišta do Džordža Vašingtona. Trenutno su zatvorene dve trake u Bulevaru ispod Palmotićeve ulice s obzirom na to da imamo dve preostale za protočnost saobraćaja. Nećemo u svim delovima dana imati pođednaku blokiranost. Palmotićeva ulica je za sada zatvorena, kada se bude pomerilo idemo ka centralnim ulicama Čarlija Čaplina, ka Cvijićevoj i blagovremeno ćemo obaveštavati javnost do 25. septembra, dok ne budemo stigli do trafostanice na Pančevačkom mostu. Ta veza, ove centralne trafostanice i te na Pančevačkom mostuc zajedno sa velikom trafostanicom koja je urađena u Mirijevu čini taj preten energetske stabilnosti Beograda”, rekao je Čučković.

(Tanjug)

