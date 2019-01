Počinje novi protest u Beogradu (foto)

U centru Beograda počinje osmi građanski i opozicioni protest „1 od 5 miliona“. Slogan današnjeg protesta je „Putem zahteva 1 od 5 miliona“.

Kao i svake subote protestna šetnja kreće od Filozofskog fakulteta, a zatim uobičajenom trasom: Makedonskom, Svetogorskom,i Takovskom ulicom, kroz Kneza Miloša do zgrade Vlade Srbije.

Planirani su mini performansi ispred zgrade „Politike“ i ispred zgrade RTS-a, a završno obraćanje najavljeno je kod zgrade Vlade. Protestnu šetnju otvoriće profesor Čedomir Čupić i bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.

Podršku građanima koji protestuju uputila je akademska zajednica. Prvo su to učinili nastavnici i profesori Filozofskog fakulteta, a potom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, pa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Union.

Nedaleko od mesta gde se okupljaju učesnici protesta „Jedan od pet miliona“ skup održavaju članovi Levog bloka, jer, kako su rekli ne mogu drugačije da pošalju poruku o socijalnoj pravdi.

Došlo je do manje rasprave kada su im prišli predstavnici Pokreta ujedinjenih fantomki koji redovno učestvuju na protestu „Jedna od pet miliona“ i pitali ih da li su stvarno levičari, ili rade za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kako se može pročitati na komentarima na društvenim mrežama. ;

Iz levog bloka su im odgovorili da je vlast neke od njih kažnjavala zbog aktivnosti i da oni ne prave razliku izmedju jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Djila i opoizcije i sa druge strane Vučića jer vode „istu neoliberalnu politiku“.

Zapevali su internacionalu i uz crvene zastave razvili transparente „Stop krvavim radničkim odelima“, „Bezbednost radnika na gradjevinama“, „Dole Vučić, dole kapitalizam“.

Osobe sa belim fantomka su se potom udaljile. Oni inače imaju na ledjima velike boce, kao za kiseonik, na kojima piše „Sredstvo protiv štetočina“ kojim imaju nameru da prskaju predsedništvo i druge državne institucije.

Prvi protest protiv nasilja pod nazivom „Stop krvavim košuljama“ održan je u Kruševcu 30. novembra 2018, zbog napada na jednog od lidera Saveza za Srbiju Borka Stefanovića i još dvojicu aktivista u tom gradu. Od 8. decembra protesti su organizovani svake subote u Beogradu.

Zahtevi su dopunjavani, pa je od RTS-a zatraženo da protestima u informativnim programima posveti pet minuta, jednako izveštavanje o svim političkim opcijama na javnom medijskom servisu, pronalazak počinilaca i nalogodavaca ubistva predsednika GI SDP Olivera Ivanovića i nalogodavaca napada na novinara Milana Jovanovića.

Potom je zatražena ostavka ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića i generalnog direktora RTS-a Dragana Bujoševića i urednika Informativnog programa Nebojše Lj. Stefanovića.

Upućen je poziv na dogovor i zahtev opoziciji da iznese konkretan plan građanima šta će učiniti da promene sistem u Srbiji u kojoj, kako je naznačeno, ne treba da se bira vlast, nego servis građana.

„Hoćemo dogovor ne da neko ponovo bude vlast, hoćemo plan kako ćete napraviti sistem da se ovo zlo nikada ne ponovi i da niko nikada ne dođe u priliku i pomisli da može da radi ovo što sada ovi rade. Da nam se predstavi jasan plan zdrave državne uprave. Da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo i smenimo ako ne budete valjali“, navedeno je u zahtevu opoziciji.

Proteste petkom i subotom građani organizuju i u drugim većim gradovima u Srbiji, poput Niša, Novog Sada, Kragujevca, Čačka i drugih.

Protesters gathered in front of Belgrade Uni’s Faculty of Philosophy in the Serbian capital for tonight’s anti-govt protest hold signs reading:

“Arise, Serbia”

“For Changes”

“He [President Vucic] is finished”#1od5miliona #stopkrvavimkosuljama pic.twitter.com/EMPbSlASpd

— Balkan Insight (@BalkanInsight) January 26, 2019