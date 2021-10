Počinje rekonstrukcija ulice Kej oslobođenja u Zemunu

BEOGRAD – Radovi na rekonstrukciji i uređenju ulice Kej oslobođenja u Zemunu počinju danas, a rok za završetak je 240 dana, rekao je gradski sekretar za investicije Luka Petrović.

On je objasnio da projekat rekonstrukcije i uređenja ulice Kej oslobođenja obuhvata saobraćajne površine, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nepostojeće komunalne infrastrukture.

Vrednost radova je oko 335 milion dinara, a radovi će se izvoditi na po dve deonice istovremeno, dodao je Petrović.

Kako je saopštio Beoinfo, Petrović je rekao da deo ulice koji se rekonstruiše pripada starom jezgru Zemuna i obuhvata potez od ulice Stevana Markovića do kraja obaloutvrde u dužini od nepunih 1.000 metara.

„Postojeća saobraćajnica može se podeliti na tri celine u skladu sa širinama i rasporedom postojećih elemenata profila. Prvi deo, od Ulice Stevana Markovića do Karamatine ulice, drigi deo od Karamatine do Nejgoševe i treći deo do kraja obaloutvrde“, rekao je sekretar.

Naveo je da je u prvom delu, dužine oko 590 metara, predviđena širina kolovoza od sedam metara i podužno parkiranje širine dva metra uz desnu ivicu ulice.

Takođe, kaže da je uz parking projektovana servisna straža od širine pola metra zbog lakšeg korišćenja parkinga i mogućnsti održvanja zelenila.

Prema njegovim rečima, drugom delu, dužine oko 190 metara, projektovana širina kolovoza od sitne kamene kocke je 5,5 metara, dok se na desnoj strani nalazi pešačko biciklistička staza širine 2,5 metra.

Na trećem delu, planira se proširenje postojećeg kolovoza od sitne kamene kocke na 5,5 metara, čime se postiže kontinuitet sa prethodnim delom ulice, i na tom delu ulice će se uvesti kišna kanalizacija koje ranije nije bilo.

Duž ulice se zadržavaju svi postojeći drvoredi uz mestimičnu zamenu stabala koja su završila „hortikulturnu starost“, a što se tiče javnog osvetljenja, postojeći koncept će biti zadržan, a doći će do uvođenja novih stubnih mesta i zamene svih svetiljki savremenim svetiljkama sa LED izvorima, dodao je.

(Tanjug)

