Poreski stručnjak: Ne smete da iznosite ni legalna sredstva iz Srbije bez odobrenja Narodne banke

Poreski stručnjak Djerdj Pap rekao je da je pitanje otkud toliki novac na švajcarskim računima domaćih političara i direktora državnih preduzeća, ali da nije nemoguće utvrditi njegovo poreklo.

„Ne smete da iznosite ni legalna sredstva iz Srbije bez odobrenja Narodne banke. Ako su pak, u pitanju nelegalna sredstva onda je jasno da je reč o nameri da se ona sakriju“, kazao je Pap za KRIK.

Pap navodi da bi domaće tužilaštvo i poreski organi mogli da dodju do podataka o novcu koji su naši državljani imali na švajcarskim računima, što je KRIK otkrio u medjunarodnom novinarskom istraživanju „Švajcarske tajne“, ali težim putem nego nadležni u drugim državama.

„Jedini način da dodju do tih podataka jeste preko Ministarstva spoljnih poslova. Ali svakako da postoji način da se udje u trag tom novcu“, kaže Pap.

Teži posao je, ističe poreski stručnjak, utvrditi njegovo poreklo.

„Pitam se ko ima u Srbiji legalnih sredstava u tom iznosu“, kaže Pap i ističe da misli na novac koji se našao na računima političara, direktora državnih preduzeća ili sudija na koje se najviše sumnja da su novac stekli koruptivnim radnjama.

„Ne smete da iznosite ni legalna sredstva iz Srbije bez odobrenja Narodne banke. Ako su pak, u pitanju nelegalna sredstva onda je jasno da je reč o nameri da se ona sakriju“, kaže on.

Pap ističe, medjutim, da samo podatak da je neko imao novac na računu nije dovoljan da se pokrene istraga.

„Postoji taj novac, a sad treba da se utvrdi odakle je on, kako je pribavljen. To zahteva stručno znanje i mukotrpan i dugotrajan rad“, dodaje on.

Podatke o švajcarskim računima KRIK je otkrio u okviru istraživanja „Švajcarske tajne“ u kojima su učestvovali brojni svetski mediji.

U švajcarskoj banci, izmedju ostalih, Rodobljub Radulović, saradnik narko-bosa Darka Šarića, imao je 3,4 miliona švajcarskih franaka, Bojan Krišto, saradnik bivšeg ministra ekonomije Mladjana Dinkića gotovo dva miliona franaka, Milutin Lević, bivši direktor „Trajala“ i član SPS-a, više od pola miliona, bivši pokrajinski sekretar Dragoslav Petrović na računu je imao gotovo dva miliona švajcaraca, a direktor „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak pola miliona.

Narodna banka Srbije u odgovoru KRIK-u istakla je da niko od njih nije imao dozvolu banke da otvori devizni račun u Švajcarskoj, ali i da neće pokrenuti prekršajni postupak jer je nastupila zastarelost.

Tužilaštvo još nije odgovorilo na pitanja novinara KRIK-a o tome da li će reagovati povodom ovih otkrića.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.