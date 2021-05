Portal: Joanikije novi mitropolit crnogorsko-primorski SPC

Za novog mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve (SPC) danas je izabran dosadašnji episkop budimljansko-nikšićki, Joanikije, preneo je portal in4s.net.

Odluku je doneo Sveti Arhijerejski Sabor SPC na sednici u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Od smrti mitropolita Amfilohija u oktobru prošle godine, Joanikije je bio administrator mitropoliije crnogorsko-primorske.

Vladika Joanikije Mićović je rodjen 20. aprila 1959. godine u Velimlju (Banjani). Gimnaziju je završio u Nikšiću. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu SPC u Beogradu 1990. godine i apsolvirao filosofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Zamonašio se u manastiru Ćelija Piperska 30. oktobra 1990. godine. Za vikarnog episkopa budimljanskog izabrao ga je Sveti Arhijerejski Sabor maja 1999. godine. Hirotonisan je na Cetinju u čin episkopa 3. juna 1999. godine.

Sveti Arhijerejski Sabor SPC je na majskom zasedanju 2001. godine osnovao eparhiju budimljansko-nikšićku sa sedištem u Djurdjevim Stupovima i za njenog administratora postavio je vikarnog episkopa budimljanskog Joanikija.

Na majskom zasedanju 2002. godine izabran je za episkopa budimljansko-nikšićkog, a ustoličenje je obavljeno 4. avgusta u manastiru Djurdjevi Stupovi.

Do sada je Joanikije bio član Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC u dva mandata, od 2005. do 2007. godine i od 2012. do 2014. godine.

(Beta)

