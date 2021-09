Posao radim najbolje što mogu, želim da pričam sa ljudima

BEOGRAD – Svoj posao radim najbolje što mogu i želim da SNS i politika predsednika Aleksandra Vučića dobije poverenje građana na sledećim izborima, poručio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je u intervjuu za „Blic“ rekao da razume politiku razgovara sa ljudima i rešavanja njihovih problema, te da se zbog toga nedavno odlučio za pokretnu kancelariju koja putuje kroz beogradska sela.

„Moja ideja bila je da svoju kancelariju izmestim, za početak vikendom, a posle i radnim danima, da ona bude na točkovima, da na licu mesta vidim šta su problemi i da neke pokušam da rešim, neke da sagledam pa da ih rešavam u budućnosti“, kaže Vesić.

Na pitanje da li je u kampanji pred predstojeće izbore, Vesić ističe da jeste, kako kaže, u kampanji rada, rešavanja problema, obavljanja posla za koji je plaćen.

Kaže da od političkih protivnika stalno dobija komentare da je u političkoj kampanji, ali, dodaje, njegov rad se razlikuje od njihovog.

„Suština politike mojih kritičara je kako da čuju alarm koji su uključili da se probude u 10 časova, a da se ne uspavaju, a ja sam do tada obišao već pet sela i razgovarao sa ljudima“, poručuje Vesić.

Zamenik gradonačelnika naglašava da se Beograd gradi, razvija, ulepšava i da se bori da svakog čoveka ubedi da radi najbolje za Grad, kaže, čak i one koji to sada ne razumeju.

Vesić ističe da je svoj život posvetio Beogradu i da zna problem svakog sela, a gradonačelniku Zoranu Radojičiću poručuje da je divan čovek čiji rad poštuje.

„Ja se bavim operativnim poslovima. Zoran je napustio ordinaciju kako bi ostvario svoj san – Tiršovu 2 i bio na usluzi građanima. I uspeo je u tome jer bolnica počinje da se gradi“, dodaje Vesić.

U beogradskim školama dele se tableti za bolju nastavu 67.592 učenika i laptopovi za za 6.952 nastavnika, a Vesić kaže da je ponosan što je ideja njegova, jer je, ističe, želeo da deca u Beogradu imaju nešto što nemaju deca u drugim delovima Evrope.

„Treba doneti svaki uređaj, obezbediti karticu za internet, napraviti uputstvo, obučiti nastavnike… To je posao koji niko nikada u Srbiji nije uradio“, poručuje Vesić.

Podseća da roditelji postaju vlasnici tableta nakon tri godine bez ikakve nadoknade i obaveza prema Gradu.

„Ovo što je Beograd uradio, najveći je iskorak u digitalizaciji nastave u Srbiji“, kaže Vesić.

Dodaje da je Grad napravio i digitalnu učionicu za svako odeljenje, što znači da nastavnik skenira QR kod, kao i sva deca, pa ih nastavnik može u svakom trenutku pratiti da li su online, jesu li uradili domaći i slično.

Kada je reč o početku izgradnje metroa, najavljenog za novembar, Vesić kaže da je ostalo još nekoliko stvari da se odradi i da je Grad trenutno pred potpisivanjem ugovora sa kompanijom „Power Ćina“ za izgradnju depoa i nasipanje Makiškog polja.

„Taj ugovor treba da bude potpisan 15. oktobra. U međuvremenu smo sa „Ežisom“ potpisali ugovore za projektovanje druge linije metroa. Za idejno rešenje treće linije sa „Alstom“ smo pri kraju za potpisivanje ugovora. Sve je spremno da tokom novembra počne izgradnja metroa“, navodi Vesić.

Kaže, sada su se stekli svi uslovi za gradnju metroa, a predsednik Srbije je zatražio od Vlade da izdvoji 4,6 milijardi evra koliko će, kaže, prema procenama koštati izgradnja metroa.

„Tačnu cenu ćemo znati kada potpišemo ugovore. Beograd ne bi mogao sam da izgradi metro, to su četiri naša godišnja budžeta. Već ne možemo da funkcionišemo bez metroa i biće sve teže. Ovaj metro dolazi u poslednji čas“, kaže Vesić.

Na pitanje o slučaju urušavanja zgrade u Vidovdanskoj ulici i sudbini stanara, Vesić napominje da se u roku od godinu dana očekuje izgradnja nove zgrade i da se sada potpisuju ugovori sa stanarima.

Kako kaže, sve te porodice smeštene su u gradske stanove, koji su, dodaje, čak i veći od onih što su imali.

„Pomogao sam im preko svojih prijatelja koji su im kupili nameštaj, pomogli smo im da kupe i belu tehniku. Da li će biti nešto 15 dana duže ili kraće, to nije tako veliki problem, jer imaju gde da žive“, poručuje Vesić.

Ističe, važno je da Vlada Srbije usvoji njegov predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, te da se uvede obavezno osiguranje od štete prema trećim licima.

„Jer sa tim ne bi mogli da se dese slučajevi kao Vidovdanska, odnosno ako se desi znalo bi se odakle se to naplaćuje“, precizira Vesić.

Zamenik gradonačelnika Beograda je odgovarao na pitanja i o kovid propusnicama i radu privrede u trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ističući da ljudi moraju da primaju plate, a da od lekara zavisi kako će da se urede epidemiološke mere.

„Kada sam još u aprilu predlagao da mi nagradimo vakcinisane u smislu da im dajemo popust na karte za pozorišta, Infostan, tada su mi isti ti rekli da je preuranjeno i da je to diskriminacija. Sada neću da se bavim time, sačekaću odluku i mi ćemo da je sprovedemo“, ukazuje Vesić.

Na pitanje zašto nema kontorola u javnom prevozu gde gotovo niko ne nosi maske, Vesić kaže da nije moguće iskontrolisati svako vozilo, ali i dodao je da je svest na nama.

„Ako sami nemamo svest, nema te komunalne milicije koja to može da uradi. Poseban problem je to što u je u novembru, kada je donet Zakon o zaraznim bolestima, iz kontrole sprovođenja zakona izuzeta policija. Ne znam zašto je to urađeno. Da imamo i policiju u tome, mnoge stvari bi bile veoma efikasnije“, rekao je Vesić.

Vesić je odgovarao i o požaru u Vinči i rešavanju deponije u tom delu Beograda.

„Beočista je preuzela deponiju, u julu će biti završeno postrojenje za preradu otpada iz kojeg će se proizvoditi toplotna energija, a u novembru 2022. godine, posle probnog rada, biće i puštena u rad“, naveo je zamenik gradonačelnika.

Dodao je da će istovremeno biti završeno i postrojenje gde će se deo đubreta koristiti za proizvodnju struje, kao i da je već završeno postrojenje za preradu građevinskog otpada.

„Skoro 440.000 tona otpada koristiće se za proizvodnju energije. Za dve godine taj deo nećete moći da prepoznate. Sada se prvi put radi deponija po svim svetskim stanardima i požara više neće biti“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

