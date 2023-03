Pravnica pozorišta Boško Buha: Problem bi mogao da bude rešen novim veštačenjem

Pravnica beogradskog dečjeg pozorišta „Boško Buha“ Nada Baša izjavila je danas da bi problem tog pozorišta, zbog kog je najavljeno njegovo izmeštanje, mogao da bude rešen tako što bi bilo obavljeno veštačenje, prostor premeren i ti podaci uneti u zemljišne knjige.

Baša je za Insajder televiziju kazala da bi na osnovu toga preduzeće „Butik“ iz Kruševca, u čijem je vlasništvu prizemlje pozorišta, moglo da se premesti.

Ona je navela da je 2018. godine, kada su saznali da je u katastru kao vlasnik dela pozorišta upisano takođe kruševačko preduzeće „Rubin“, nakon čega su pozvani na sastanak u Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove gde im je rečeno da nisu obavešteni o sporu jer nisu vlasnici, nego korisnici prostora.

„Pozorištu je tada rečeno da je to greška koja će biti ispravljena tako što će se opredeliti prostor na koji će se ‘Rubin’ prebaciti, što se do danas nije dogodilo, a u međuvremenu je promenjen i vlasnik“, objasnila je Baša.

Navela je da je „Rubin“, koji je kupio „Kafe teatar“ na uglu zgrade u kojoj se pozorište nalazi, nije mogao da izvrši uknjiženje svog vlasništva jer taj prostor „nije postojao opredeljen i označen u katastru“.

„Zbog toga je pokrenut sudski spor protiv grada Beograda koji je bio nosilac prava na celom prizemlju i to je rezultiralo sudskom presudom u kojoj on, budući da ne postoji fizička celina gde bi se uknjižio, sud donosi presudu da se on uknjiži sa idealnim delom na ceo nivo prizemlja, sa tom površinom od 229 kvadrata koja je sada postala idealni deo prizemlja, što znači da je on sada vlasnik svake cigle u prizemlju“, kazala je Baša.

Dodala je da Grad Beograd nije prigovorio na uknjiženje kojim se „jasno videlo da obuhvata i prostor pozorišta“, a da pozorište i njegovi zaposleni nemaju pravo prigovora.

Zaposleni u pozorištu saopštili su ranije da je zbog imovinsko-pravnih problema najavljeno da će biti preseljeni u prostor u naselju Beograd na vodi, koji su oni ocenili kao neadekvatan i zatražili da se hitno razreši imovinsko-pravna situacija koja osam godina koči rekonstrukciju njihovog prostora na Trgu Republike.

