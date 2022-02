Pukovnik Pavlović: Poziv mladima da postanu piloti Ratnog vazduhoplovstva i PVO

„Ovo je jedinstvena prilika, po prvi put otvaramo mogućnost da se mladići i devojke prijave i da postanu piloti RV i PVO“, rekao je Pavlović navodeći da su osnovni uslovi da su mladići i devojke završili akedemske studije, da su mlađi od 27 godina i da su državljani Srbije.

Na pitanje zašto bi mladi trebalo da se prijave i šta im posao u VS nudi, on je rekao da smatra da je to odlična prilika za mlade koji žele da se bave tehnikom, rade na najsavremenijim oružanim sistemima, najsavremenijem naoružanju i avionima koji su u sastavu RV i PVO.

(Tanjug)

