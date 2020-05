Putevi Srbije: Saobraćaj usporen u zoni petlje Nova Pazova

BEOGRAD – Putevi Srbije saopštili su danas da se na auto-putu u smeru Novi Sad – Beograd, u zoni petlje Nova Pazova, saobraćaj odvija usporeno samo preticajnom saobraćajnom trakom zbog čega apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Radiće se na obilaznici oko Beograda u tunelima: Železnik, Lipak i Straževica, od sutra do 31.maja od 22 do 05 sati i to na čišćenju i pranju revizionih staza i kišne kanalizacije.

(Tanjug)

