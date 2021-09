Radojicic ugostio ambasadore, otkrivali istoriju i kulturu BG

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić ugostio je večeras u Beogradu ambasadore i diplomatske predstavnike stranih zemalja koji su imali priliku da se upoznaju sa bogatom kulturom i istorijom glavnog grada Srbije.

U okviru koncepta pod nazivom „Večera uz šetnju sa gradonačelnikom Beograda”(Walking Dinner With the Mayor of Belgrade), u organizaciji Color Media Communications i Grada Beograda, ambasadori su u neformalnoj atmosferi, uz pratnju turističkog vodiča, posetili nekoliko kultnih restorana i tokom večeri otkrivali detalje iz bogate kulture i istorije srpske prestonice.

Među zvanicama su bili ambasador Nemačke Tomas Šib, ambasador Kube Gustavo Trista del Todo, ambasador Indonezije Mohamed Čandra, ambasador Kambodže Vute Tan, predstavnici ambasada Malezije, Maroka, Norveške, Slovačke, Mađarske, Egipta, Australije, Češke Republike, Bugarske, Jermenije, Kazahstana, Sirije, Meksika, Crne Gore, Kipra.

Radojičić je goste dočekao u Starom dvoru gde im je poželeo dobrodošlicu i naveo da će imati priliku da vide i upoznaju Beograd u sasvim drugačijem svetlu.

„Veliko mi je zadovoljstvo što ste u Beogradu. Nadam se da ćemo imati lepo veče tokom kojeg ćete moći da vidite i čujete zanimljive stvari iz naše istorije i tradicije“, rekao je Radojičić.

Nakon što su obišli Stari dvor i saznali najzanimljive detalje iz istorije palate, koju je podigao kralj Milan Obrenović, i rezidencije kralja Petra Prvog Karađorđvića, ambasadori su se uputili ka restoranu „Azbuka“ koji se nalazi u Domu Vukove zadužbine.

Večeru su nastavili u jednom od najpoznatijih prestoničkih restorana „Madera“, a završili u najstarijoj poslastičarnici u Beogradu „Pelivan“, koja postoji od 1851. godine.

(Tanjug)

