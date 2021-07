RHMZ izdao upozorenje na nepogode

U Srbiji vreme danas promenljivo oblačno i sparno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Po podne i uveče očekuje se lokalna pojava nepogoda sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni.

Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30, na istoku toplije, do 34 stepena.

U Beogradu promenljivo oblačno, ujutru moguća kratkotrajna kiša, a po podne i uveče očekuju se i pljuskovi s grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura oko 20 stepeni, najviša dnevna oko 29 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za 18. i 19. jul. Prema upozorenju, danas i sutra se zadržava se nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine.

Lokalno se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do utorka biti promenljivo vreme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

Od srede pretežno sunčano, po podne ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Temperatura oko prosečnih vrednosti, krajem sedmice u porastu.

(Tanjug)

