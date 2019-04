Deca koja ne prime vakcine biće IZUZETA iz porodice!

Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je da će deca koja do 1. septembra ne prime zakonom obavezne vakcine biti izuzeta iz porodice. Da li je u pitanju očajnički potez države da se izbori sa alarmantnim razmerama dezinformacija vezanih za vakcinaciju ili pravno neutemeljena kategorija koju je u praksi nemoguće sprovesti?

Dok su deca roditelja koji se protive obaveznoj vakcinaciji nezaštićena od raznih bolesti, oni sami imuni su na jednu stvar – apele Svetske zdravstvene organizacije, naučne zajednice i državnih organa.

Iako ne postoji nijedan relevantni dokaz da je vakcinacija na bilo koji način štetna, hiljade roditelja širom Srbije, usled poplave dezinformacija vezanih za imunizaciju, odbija da decu vakciniše pre polaska u školu.

Država je, čini se, odlučila da „lupi šakom o sto“ i iz rukava izvuče najstrožu kaznu za neodgovorne mame i tate.

„Država uopšte neće biti blagonaklona prema roditeljima koji se ogluše o ovu obavezu i oni će snositi sankcije. Među njima je i ona krajnja – izuzeće iz porodice. Ministarstvo prosvete insistira na vakcinisanju dece i daje rok do 1. septembra svim roditeljima koji to nisu do sada učinili“, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević.

Oduzimanje roditeljskog prava krajnja je mera koja u pravnom poretku postoji za zaštitu prava deteta i u praksi se donosi u ekstremnim slučajevima seksualnog i drugog zlostavljanja ili potpunog zanemarivanja roditeljskih dužnosti, podseća advokat Danilo Ćurčić.

Zbog činjenice da je najbolji interes deteta da odrasta u porodici, ova sankcija je vrlo retka, zbog čega inicijativu ministra Šarčevića ocenjuje – pravno nemogućom.

„Ovde se radi o desetinama hiljada roditelja koji ne žele da vakcinišu svoju decu, a prema kojima se propisi koji se primenjuju kako bi ih kaznili zapravo ne primenjuju. I onda u situaciji u kojoj jedan propis ne primenjujemo, mi ćemo doneti verovatno drugi koji ćemo strože primenjivati kako bi pokušali da rešimo problem“, kaže Ćurčić.

U pravosudnom sistemu već postoje realnije sankcije – prekršajne kazne za roditelje. Međutim, bez obzira na to što teorije zavere o vakcinaciji uzimaju maha, Ćurčić kaže da država koja traži strože sankcije nedosledno kažnjava neodgovorne roditelje onim blažim.

„Čini mi se da na dva fronta mora da se vodi borba – s jedne strane – informisanjem i obrazovanjem ljudi zašto je važno da se deca vakcinišu, i sa druge strane – prekšajnim kaznama. Ali nikako deca ne smeju da budu između ta dva, odnosno da sankcije trpe deca, kao što je u ovom slučaju koji je ministar Šarčević najavio“, smatra Ćurčić.

U Ministarstvu prosvete danas za N1 pojašnjavaju da kažnjavanje roditelja koji ne vakcinišu decu nije u njihovoj nadležnosti, ali da je civilizacijska potreba da se deca školuju i budu zdrava, zbog čega još jednom apeluju na roditelje da decu odvedu da prime injekciju koja im može spasiti život.

(Miodrag Sovilj, N1)