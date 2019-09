Saobraćaj od Starine Novaka do Takovske pušta se 15. septembr

BEOGRAD – Saobraćaj u Ulici 27. marta, od Starine Novaka do Takovske, biće pušten 15. septembra, najavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Očekuje se, rekao je za „Telegraf“, da do kraja septembra ili u prvim danima oktobra bude pušten saobraćaj u Ulici kraljice Marije, na potezu od Ruzveltove do Starine Novaka, čime će čitav deo od Ruzveltove do Takovske biti rekonstruisan.

Radovi se, istakao je, uveliko izvode u delu od Takovske do Bulevara despota Stefana.

„Nastavljamo da radimo Džordža Vašingtona, pa Dušanovu ulicu sve do nekadašnjeg Tadeuša Košćuška. To će sve trajati do kraja ove godine kada će sva četiri bulevara biti završena“, dodao je Vesić.

Kada je reč o izgradnji nove autobuske stanice u Bloku 42, istakao je da je plan da se do kraja godine uradi kompletan stanični plato, dok bi do kraja sledeće godine trebalo da bude završena izgradnja nove autobuske stanice, zajedno sa pratećim objektima.

