Savet za štampu: Radikalizacija prostakluka, jedan centar distribuira političke sadržaje

Primetan je blagi pad u broju kršenja Kodeksa novinara Srbije, ali je „neverovatna lakoća“ kako se to čini uz svest da se to isplati, rečeno je danas na predstavljanju posmatranja nacionalnih dnevnih listova od oktobra prošle godine do januara 2023.

Predsedavajuća Komisiji za žalbe Saveta za štampu Tamara Skrozza rekla je na predstavljanju izveštaja da je Kodeks novinara Srbije prekršen u 2.715 tekstova, s tim da je nekim tekstovima načinjeno više prekšaja.

„‘Šampioni’ u prekršajima su Srpski telegraf i Alo, dok je veliki napredak napravio Kurir smanjivši ih za otprilike 50 odsto“, rekla je ona navodeći da su u poštovanju Kodeksa novinara već tradicionalno najbolji Danas i Politika.

Iznoseći rezultate, navela je da je konstanta da se pre svega krši pretpostavka nevinosti, a takođe je ukazala i da se kod objavljivanja podataka o ličnosti ne iznosi ime ali se objave svedruge informacije koje otkrivaju o kome je reč.

Ona je naglasila da se uočava „radikalizacija“ u kršenju etike javne reči, tako da se prenose detaljno sadržaj rijaliti programa uz sve „prostakluke“.

Takođe je dala i primer da je u jednom rijalitu rođeno dete, tu raste, prikazano je, ali da nadležni ne reaguju, a takav slučaj, kako je istakla, „izmiče“ Kodeksu jer tako nešto nije bilo predviđeno tim pravilnikom, ali predstavlja njegovo kršenje.

Novinar Vera Didanović, koja tri godine učestvuje u posmatranju ovih medija, precizirala je da su kršenja najčešća u rublikama politika, hronika i estrada.

„Upadljivo je da se u političkoj rubilici istoga dana u više listova, uz pozivanja na nezvanične izvore, pojave iste informacije i isti delovi teksta što navodi na zaključak da postoji neki spoljni centar odakle se to distribuira“, rekla je Didanović.

(Beta)

