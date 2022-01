Savo Manojlović: Ne prihvatamo moratorijum na litijum od godinu dana

Direktor „Kreni – Promeni“ Savo Manojlović rekao je danas da ta inicijativa neće prihvatiti moratorijum na kopanje litijuma i bora od godinu dana i da insistira da se to pitanje reši pre izbora.

Manojlović je za Televiziju N1 okarakterisao predlog o moratorijumu na godinu dana na litijum, kao „drži vodu dok izbori odu“.

„To je pokušaj da se premosti situacija i stvar gurne pod tepih, da nas opet obasipaju sa nacionalnih frekvencija pa da Rio Tinto ili neku drugu kompaniju vrate na mala vrata“, rekao je on.

Podsetio je da je zahtev moratorijum na rudarenje bora i litijuma na najmanje 20 godina, a da je rok vlasti da to uradi – do izbora.

„Insistiramo da se pitanje reši pre izbora. Ovo nije hir, parlamentarni izbori su vanredni, kao neka vrsta političke krize“, rekao je Manojlović.

Istakao je da je „činjenica da je moguće to sprovesti“.

„Vlada to može po hitnom postupku, to je samo jedan član zakona da se zabrani kopanje litijuma i bora“, rekao je on.

Ponovio je da je, u protivnom, prva opcija da se udje u opstrukciju izbora koja će podrazumevati blokade i druge taktike a da je druga da se ta tema nameće u kampanji.

Još je rekao da je on „organizator blokada“, te da su se „ljudi samo odazvali i ne postoji osnov da oni odgovaraju“.

„Spreman sam da svedočim i snosim sve konsekvence“, rekao je Manojlović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.