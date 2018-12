Severni pol topliji od Srbije – o čemu je reč? A od utorka pravi šok…

Srbija i Grčka sinoć su bile hladnije od Severnog pola i područja oko njega. Laponija i Skandinavija, gde se prirodno očekuje da u ovo doba godine caruju debeli minusi, sneg i led, bile su toplije od Srbije i okoline, a jug Grčke bio je hladniji od severa Skandinavije.

Na Severnom polu bilo je neverovatnih 10 stepeni u plusu, dok su se Srbija i okolina ledile na minus 12 stepeni Celzijusovih.

Kako meteorolozi objašnjavaju, za ovo potpuno „klimatasko ludilo“ kriva je ledena vazdušna masa iz Sibira.

Đorđe Đurić, meteorolog iz „Weataher2Umbrellla“, rekao je za „Blic“ da je prethodne večeri i noći bilo toplije na severu Skandinavije nego na jugu Grčke.

„Znatno je bilo toplije u Laponiji i iznad arktičkog kruga nego u Srbiji i na našem području. Ledena vazdušna masa iz Sibira, a pod uticajem veoma snažnog anticiklona, prodrla je preko istočne Evrope, Panonske nizije, oblasti Karpata i našeg područja sve do južnih predela Balkana, odnosno do severnih predela Grčke i do obalnog područja Crnog mora, pa sve do bugarsko-turske granice i dalje do juga“, objašnjava Đurić.

Kako dodaje, istovremeno je snažan ciklon doneo veoma tople vazdušne mase sa Atlantika i jugozapada Evrope sve do zapadnih i severnih predela Skandinavije.

„Temperature su prelazile 10 stepeni Celzijusovih. Tako je, na primer, u Murmansku, koji je od Beograda udaljen 3.500 kilometra, a nalazi se na krajnjem delu severozapadne Rusije, na obali Barencevog mora i zalazi iznad polarnog kruga, izmereno četiri stepena, a u Beograd minus šest, a bilo je i minus 12 u nekim delovima, a u Rumuniji još niža temepratura“, naveo je Đurić.

Međutim, ono što nam sledi, dodao je, jeste da, posle hladnih dana u Srbiji, stiže temperaturni preokret.

Kako prognoziraju meteorolozi, neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine očekuje se tokom sledeće nedelje, a najtopliji dan biće utorak, kada se u Srbiji očekuje maksimalna dnevna temperatura od čak 15 stepeni Celzijusovih.

