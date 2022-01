Sneg napravio potpuni kolaps (video, foto)

Sneg koji je počeo da pada u Beogradu za vrlo kratko vreme zavejao je ulice glavnog grada.

Meteorolog najavio: Ledeni vazduh iz Rusije, temperature do -20 stepeni; Kada je kraj smrzavanja?

Sneg je napravio problem mnogim vozačima zbog čega je došlo do kolapsa u saobraćaju širom prestonice, kao i do brojnih sudara.

Oko 11 sati kod Batajničke petlje došlo je do čak osam sudara.

Prema prvim informacijama ni u jednom od njih, srećom, nema povređenih, kao ni obustave saobraćaja.

Jedan vozač je proklizao s puta i automobil mu je završio na bankini na autoputu Novi Sad- Beograd.

Do nezgode na autoputu došlo je i kod Batajnice gde se automobil zakucao u kamion.

Sudar se dogodio i na mostu Gazela.

Sneg koji neprestano pada čini vidljivost manjom.

Ništa bolje nije ni u drugim delovima glavnog grada, a ulice na Novom Beogradu su potpuno zavejane, dok sneg ne prestaje da pada.

Sneg je napravio probleme i vozačima GSP-a.

Tako se jedan autobus zaglavio u Žarkovu, nasred ulice, jer nije mogao dalje da nastavi svoj put.

Autobus na liniji 70, koji ide od Bežanije do RK Ikea, sleteo je sa puta, a kako prenose, putnici su dalje morali da nastave pešice.

Kolaps je nastao i u naselju Braće Jerković, ispod crvenog solitera.

Nekoliko autobusa ostalo je zaglavljeno u rupi. Takođe, objavljeno je i da je jedan autobus sleteo sa Mladenovačkog puta.

Dva autobusa koja prevoze putnike na liniji 18 proklizala su na uglu Darvinove i Bulevara Peke Dapčevića, dok su se trole zaglavile na uglu Svetogorske i Takovske.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović apelovao je na sve građane da ne kreću na put bez preke potrebe.

„Angažovano je više od 1000 putara, više od 600 kamiona i oko 270 mašina za čišćenje snega kako bi obezbedili normalno odvijanje saobraćaja“, naveo je Momirović.

Preporuke za vozače:

Ne krećite nikud automobilom ako nemate zimske gume

Dobro očistite automobil, i to ne samo stakla već i krov

U toku vožnje ne radite ništa ishitreno, sve reakcije treba da budu lagane i planirane

Duplirajte rastojanje od vozila ispred, samo tako možete da se zaustavite na vreme

Koči se motorom u kombinaciji sa blagim pritiskanjem pedale nožne kočnice

Koči se postepeno da bi se izbegla blokada točkova, jer tada vozilo proklizava i gubite kontrolu

Da bi se sprečilo proklizavanje, krenite lagano i postepeno ubrzavajte. Ako točkovi proklizaju, krenite iz druge

Na uzbrdici koristite brzinu za jedan stepen višu od one kojom se vozi po suvom i izbegavajte da zaustavljate auto

Na nizbrdici ne treba juriti, kočiti lagano takozvanim seckanjem, laganim spušatanjem i podizanjem stopala s kočnice.

(B92, Blic)

