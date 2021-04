Sokobanja za predstojeće praznike biće ispunjena gotovo do poslednjeg mesta

Smeštajni kapaciteti u hotelima u Sokobanji za predstojeće praznike popunjeni su 95 odsto, a popunjeno je i 92 odsto smeštajnih kapaciteta u privatnim kućama i apartmanima, rekao je direktor Turističke organizacije Sokobanje Ljubinko Milenković.

Podsetio je da Sokobanja raspolaže sa 14.500 ležajeva u hotelima i apartmanima.

„Od četvrtka popodne kreće dolazak turista, tako da se nadamo da ovoga puta neće biti gužve na prilaznim putevima kao što je bilo prošle godine, kada je 1. maj bio prvi neradni dan pa su svi turisti došli toga dana. Sada će neki turisti doći u četvrtak, neki u petak, a neki u subotu“, izjavio je Milenković za agenciju Beta.

Prema njegovim rečima, sva izletišta pripremljena su za dolazak gostiju, kao i sama Sokobanja.

„Zbog aktuelne epidemiloške situacije organizujemo samo jednu manifestaciju i to na otvorenom. To je Sajam cveća koji je na šetalištu otvoren pre dva dana i trajaće do 5. maja“, kazao je Milenković.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Sokobanju je u prva dva meseca ove godine imala nešto više od 7.700 gostiju, što je 15 odsto više u odnosu na 2020. godinu.

(Beta)

