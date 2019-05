Upozorenje na vremenski preokret!

Vikend je bo sparan, ali suv… Bilo je i sunca…

Sad malo obrta 🙂

U toku noći na zapadu i jugozapadu naoblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni.

Najniža temperatura od 9 do 14, najviša od 22 do 27 stepeni.

Beograd: Pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, Južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 26 stepeni.

Temperature u većim gradovima:

Beograd: minimalna 14°C, maksimalna 26°C,

Užice: minimalna 10°C, maksimalna 23°C,

Novi Sad: minimalna 12°C, maksimalna 26°C,

Subotica: minimalna 12°C, maksimalna 26°C,

Kragujevac: minimalna 10°C, maksimalna 25°C,

Negotin: minimalna 13°C, maksimalna 27°C,

Niš: minimalna 10°C, maksimalna 27°C,

Priština: minimalna 9°C, maksimalna 25°C.

Evropa: Na Britanskim ostrvima, u oblasti centralnog Mediterana i Jadrana, nad većim delom Skandinavije i na zapadu Rusije umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, u oblasti Mediterana i s lokalnim grmljavinama. Nad ostalim delovima Evrope suvo, uglavnom sunčano.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija može uticati relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika, izuzev kardiovaskularnih kojima se savetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Preporučuje se boravak na otvorenom, uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost.

Prognoza vremena za 27. maj

Promenljivo oblačno i toplo s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Prognoza vremena do 15. juna

Do 19. maja svežije i suvo vreme uz dnevnu temperaturu od 10 do 16 stepeni Celzijusovih. Sredinom juna biće od 16 do 19 stepeni. Jutarnja temperatura od 7 do 14, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Od 20. maja do 7. juna toplo sa kišom uz grmljavinu. Dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Do sredine juna malo toplije, promenljio vreme sa češćom pojavom kiše.